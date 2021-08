Guns ‘N Roses, Absurd: è uscito il video della nuova canzone

La storia dietro “Absurd”

approfondimento

“Silkworms” era stata eseguita dal vivo per la prima volta in uno spettacolo di Capodanno a Las Vegas nel 2001 presso The House of Blues. È stata suonata dal vivo per un totale di quattro volte negli ultimi due decenni. A quel punto Axl Rose era l'unico membro della classica formazione dei Guns N' Roses ancora nella band e il loro tanto atteso album Chinese Democracy non sarebbe uscito prima di altri 7 anni. La canzone non è mai stata inclusa in album ed era una delle tante rimaste lì senza una produzione finale. Il brano sarebbe stato scritto dai tastieristi Dizzy Reed e Chris Pittman con quest’ultimo che ne ha parlato in un’ìntervista del 2008: “Era così lontano dalle nostre altre canzoni. Dal punto di vista concettuale, non si adattava all’album “Chinese Democracy”. Speriamo di avere altre canzoni che corrispondano a quel tipo di suono futuristico. È una traccia davvero eccitante perché si trasforma in questo suono pazzesco, ma è uscita così tanto nella direzione opposta che dobbiamo lasciare che il tempo lo raggiunga”. A distanza di anni “Silkworms” si è trasformata in “Absurd”.