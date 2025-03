Brunori Sas, la possibile scaletta del concerto a Roma

Reduce dal terzo posto a Sanremo 2025 con la canzone L'albero delle noci, Brunori Sas è partito in tour da Vigevano lo scorso 14 marzo.

Brunori Sas in tour

Dopo Roma, la tournée toccherà l'Inalpi Arena di Torino (il 22 marzo), il Palapartenope di Napoli (il 26 marzo), l'Unipol Arena di Bologna (il 28 marzo) e l'Unipol Forum di Milano (il 30 e il 31 marzo).

Ad accompagnarlo nelle sue 23 canzoni, una band con 8 elementi, con cui porterà sul palco il meglio del suo repertorio.

Lo spettacolo è un viaggio tra momenti intimi e toccanti, come il profondo ricordo di famiglia sulle note di Per non perdere noi, e sezioni più energiche dal sound trascinante e rock’n’roll. Al centro della scena ci sono la musica, la condivisione e l’intesa tra gli strumenti, senza artifici scenici superflui. Il palco richiama le forme del concept grafico del nuovo progetto, ispirato a una noce, e si presenta come un ambiente accogliente, attraversato da cavi, strumenti e amplificatori, creando un’atmosfera calda e autentica. Fin dall’inizio, il pubblico viene avvolto in questo abbraccio musicale: con le luci di sala ancora accese, il cantautore apre il concerto in solitaria con Il pugile, per poi lasciare spazio all’ingresso della band, dando il via a un’esperienza intensa e coinvolgente.