Sanremo, il testo della canzone di Brunori SAS: L'albero delle noci

Debutto all'Ariston per il cantautore cosentino che nel 2019 aveva affiancato gli Zen Circus nella serata dei duetti con il brano L'amore è una dittatura

Con un'esibizione intima e commovente, il cantautore calabrese Brunori SAS ha calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo. (IL LIVE). Il suo brano, L'albero delle noci, è dedicato al suo amore per la figlia Fiammetta, nata nel 2023, e alla sua esperienza di padre. Un brano cantautoriale e fedele al suo stile. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, l'artista calabrese si è esibito sul palco del Teatro Ariston con la canzone L’anno che verrà di Lucio Dalla, accompagnato da Dimartino e Riccardo Sinigallia. Brunori ha dedicato il brano a Paolo Benvegnù, scomparso recentemente: "Oggi avrebbe compiuto 60 anni. Era uno di quei grandi che sapevano unire profondità e grande ironia come Lucio Dalla", ha detto il cantautore.