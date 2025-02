Sanremo 2025 rappresenta l’esordio al Festival di Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che sale sul palco dell’Ariston con il suo nuovo brano L’albero delle noci. Una canzone definita dallo stesso artista cosentino a Fabrizio Basso su Sky TG24, “molto cantautorale, vado col mio vestito abituale, c'è anche un pubblico che non mi conosce. Mi sento sicuro con quel pezzo. Rimarrò fedele alla mia attitudine, vado lì con leggerezza e so che l'ironia può essere fraintesa ma non sono guai, è un qualcosa che rafforza il mio desiderio di andare avanti. Non vedo tanta sacralità, noto di più un cazzeggio andante”. La carriera di Brunori Sas, classe 1977, è iniziata con il primo album da solista Vol. 1, pubblicato nel 2009, che ha ottenuto il Premio Ciampi come Miglior disco d'esordio. A seguire sono arrivati Vol. 2 - Poveri Cristi (con la partecipazione di Dente e Dimartino) nel 2011 e Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi nel 2013. Non sono gli unici: a seguire, infatti, sono arrivati anche A casa tutto bene (2017) e Cip! (2020). Già nel 2019 Brunori Sas era salito sul palco dell’Ariston, accompagnando gli Zen Circus nella serata delle cover con il brano L’amore è una dittatura. Il brano di Sanremo rappresenta un vero e proprio ritorno sulle scene dell'artista, con l'album in uscita il 14 febbraio e un tour che lo porterà nelle principali piazze italiane.