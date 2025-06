Bambi - Una vita nei boschi, tutto sul film live-action uscito oggi

Il regista Michel Fessler con questo suo Bambi - Una vita nei boschi si avventura in un territorio delicato, scegliendo di non replicare l’estetica digitale fotorealistica di produzioni come Il Re Leone di Jon Favreau. Il regista opta per un approccio più analogico, che si distanzia dalle tendenze del live-action hollywoodiano. Il film non rinuncia alla costruzione visiva di precise sequenze narrative, pur conservando un impianto che richiama i documentari europei d’autore. Il risultato è una pellicola che sembra oscillare tra due anime: quella di un racconto per immagini e quella di una riflessione visiva sulla natura.