La pellicola M3gan 2.0 affronta temi complessi con leggerezza apparente. La pellicola riflette in modo satirico sull’espansione incontrollata delle intelligenze artificiali, mettendo in scena un mondo in cui la tecnologia, pensata per proteggere, diventa un’arma. Il film non rinuncia a interrogarsi sull’etica e sulle implicazioni reali di queste innovazioni.

M3gan 2.0 solleva domande sulle intenzioni dell’industria tecnologica e sull’ossessione hollywoodiana per l’A.I. come forza distruttiva.