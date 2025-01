Brunori Sas in concerto, annunciate le date del tour estivo

Il nuovo anno segna per Brunori Sas un periodo di intensa attività live. Il cantautore calabrese, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, presenterà il brano L’albero delle noci, che darà il titolo anche al suo nuovo album in uscita il 14 febbraio e al successivo tour estivo, annunciato poche ore fa.

Dario Brunori esordirà ufficialmente in gara sul palco dell’Ariston con la canzone L’albero delle noci, scelta per rappresentare il suo nuovo progetto discografico. Durante la serata delle cover, in programma il venerdì 14 febbraio, renderà omaggio a Lucio Dalla, esibendosi sulle note di L’anno che verrà insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino.

L’elenco di tutte le date dei concerti di Brunori Sas

Di seguito trovate l’elenco di tutte le date dei concerti di Brunori Sas previsti per il 2025. Un vero e proprio tour de force!

BRUNORI SAS || L’ALBERO DELLE NOCI - TOUR ESTATE



Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia @ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare