Brunori Sas, in un post gli esperimenti con l’intelligenza artificiale

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, si è cimentato con l’intelligenza artificiale. Il cantautore, con un post su Instagram , ha postato i risultati di un “Brunori Vs Intelligenza Artificiale”. Nella prima immagine si vede una possibile copertina di un disco “ritraente il sottoscritto, realizzata da Dall E su mie specifiche”. Brunori ha usato l’ormai celebre algoritmo di AI capace di generare immagini a partire da descrizioni testuali. Nella seconda immagine si vede un breve video in cui l’artista chiede “a Chat Gpt di scrivere una canzone alla mia maniera”, aggiungendo ironicamente ai followers: “Se scrivete che è meglio delle mie vi segnalo alla polizia postale”.

Il disco degli Oasis e la foto ironica

Proseguendo con i suoi esperimenti, ecco poi un disco "inedito" degli Oasis generato interamente da intelligenza artificiale. Si chiama Aisis - The Lost Tapes vol.1 ed è realizzato dall’AI (appunto un gioco di parole tra AI e Oasis) nello stile dei fratelli Gallagher. L’ultima immagine, titolata ironicamente “Allegro gruppo di autori e creativi, estate 2025” raffigura alcuni braccianti impegnati nei campi, un modo per dire che queste tecnologie potrebbero in qualche modo sostituirsi al lavoro creativo dei musicisti. Il post ha raccolto tanti like e tra i commenti spicca quello di Cesare Cremonini che scrive: “Siamo tutti uguali sotto il sole”.