Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 con Dafne Keen e Saara Chaudry

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3, Dafne Keen e Saara Chaudry nel cast della serie tvSerie TV
In attesa della seconda stagione, che debutterà il 10 dicembre su Disney+, le due attrici sono entrate nel cast della terza, dove interpreteranno rispettivamente la dea greca Artemide e la sua luogotenente Zoë Nightshade
Il cast della terza stagione della serie tv Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si arricchisce di due nuovi volti, le attrici Dafne Keen e Saara Chaudry, che interpreteranno rispettivamente i ruoli ricorrenti di Artemide, la dea greca della caccia e della luna, e di Zoë Nightshade, una cacciatrice immortale e una luogotenente di Artemide. “Preferisce la libertà della vita all’aria aperta alla politica e alla formalità dell’Olimpo. I suoi immortali Cacciatori sono i suoi compagni costanti e ha pochi contatti con i mortali, il che la rende un po’ distaccata dalla cultura umana moderna. È regale e una combattente onorevole che affronterà sfide difficili”, recita la descrizione ufficiale di Artemide. L’attrice Dafne Keen è nota soprattutto per aver interpretato Laura/X-23 nel film Logan: The Wolverine della serie su X-Men, ruolo che aveva poi ripreso in Deadpool & Wolverine, suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe. Ha inoltre recitato nella serie tv The Alcolyte – La seguace, ambientata nell’universo di Star Wars. “Fedele luogotenente di Artemide e prima tra i cacciatori immortali. È al fianco di Artemide da oltre 2000 anni. È una guerriera forte e a volte eccessivamente seria in modi che divertono i semidei, ma è anche un membro fondamentale della missione, disposta a impegnarsi e a sacrificarsi per il bene di tutti”, prosegue invece la descrizione del personaggio di Zoë Nightshade. L’attrice Saara Chaudry è già apparsa nelle serie tv Disney+ The Muppets Mayhem e La misteriosa accademia dei giovani geni. La testata The Hollywood Reporter ha dato per prima la notizia dei due casting. Tra le altre new entry della terza stagione ci sono anche Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, rispettivamente nei panni dei fratelli Nico e Bianca Di Angelo.
IL MARE DEI MOSTRI, IN ARRIVO LA SECONDA STAGIONE
Mentre la terza stagione è attualmente in corso a Vancouver, la serie tv Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, basata sull’omonima saga letteraria di Rick Riordan, debutterà con la seconda stagione il 10 dicembre. In particolare, gli episodi in arrivo saranno basati sul secondo capitolo dei bestseller, intitolato Il mare dei mostri. Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, di Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo. Il cast include Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione vede nel ruolo di executive producer gli stessi Riordan e Steinberg insieme a Dan Shotz, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.
