Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 con Dafne Keen e Saara Chaudry

Il cast della terza stagione della serie tv Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si arricchisce di due nuovi volti, le attrici Dafne Keen e Saara Chaudry, che interpreteranno rispettivamente i ruoli ricorrenti di Artemide, la dea greca della caccia e della luna, e di Zoë Nightshade, una cacciatrice immortale e una luogotenente di Artemide. “Preferisce la libertà della vita all’aria aperta alla politica e alla formalità dell’Olimpo. I suoi immortali Cacciatori sono i suoi compagni costanti e ha pochi contatti con i mortali, il che la rende un po’ distaccata dalla cultura umana moderna. È regale e una combattente onorevole che affronterà sfide difficili”, recita la descrizione ufficiale di Artemide. L’attrice Dafne Keen è nota soprattutto per aver interpretato Laura/X-23 nel film Logan: The Wolverine della serie su X-Men, ruolo che aveva poi ripreso in Deadpool & Wolverine, suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe. Ha inoltre recitato nella serie tv The Alcolyte – La seguace, ambientata nell’universo di Star Wars. “Fedele luogotenente di Artemide e prima tra i cacciatori immortali. È al fianco di Artemide da oltre 2000 anni. È una guerriera forte e a volte eccessivamente seria in modi che divertono i semidei, ma è anche un membro fondamentale della missione, disposta a impegnarsi e a sacrificarsi per il bene di tutti”, prosegue invece la descrizione del personaggio di Zoë Nightshade. L’attrice Saara Chaudry è già apparsa nelle serie tv Disney+ The Muppets Mayhem e La misteriosa accademia dei giovani geni. La testata The Hollywood Reporter ha dato per prima la notizia dei due casting. Tra le altre new entry della terza stagione ci sono anche Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, rispettivamente nei panni dei fratelli Nico e Bianca Di Angelo.