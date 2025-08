Alien: Earth, la data di uscita su Disney Plus e cosa sapere

La protagonista di Alien: Pianeta Terra è Sydney Chandler nei panni di Wendy. Texana classe 1996, figlia dell’attore Kyle Chandler, la sua carriera comincia nel 2016 con un ruolo minore nel film indipendente The Golden Rut, seguito da una presenza nella serie teen SKAM Austin. Nel 2022 arriva la svolta: recita nel film Don't Worry Darling di Olivia Wilde nel ruolo della giovane Violet, e al contempo interpreta la musicista Chrissie Hynde nella miniserie Pistol diretta da Danny Boyle. Per quest’ultimo ruolo impara a cantare e suonare la chitarra, immergendosi nello spirito punk degli anni ’70. Nel 2024 recita nella serie Apple TV+ Sugar, affiancando Colin Farrell nel personaggio di Olivia Siegel. La svolta internazionale arriva nel maggio 2023, quando viene scelta da Noah Hawley per interpretare Wendy, protagonista della nuova serie Alien: Earth, ambientata nel mondo del celebre franchise Alien, in onda dall’8 agosto 2025 su FX / Hulu e in arrivo ora su Disney+.