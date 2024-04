Si intitola Sugar ed è la serie televisiva di genere dramedy che vede come protagonista Colin Farrell, in uscita oggi, venerdì 5 aprile, su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Lo show vede il divo hollywoodiano calarsi nella parte del protagonista messo a titolo. Infatti quello “Sugar” del titolo non sta per zucchero (in inglese, zucchero si dice proprio “sugar”): è infatti il cognome del detective privato con segreti da nascondere, personaggio interpretato da Colin Farrell.



Il suo ruolo è quello di John Sugar, protagonista assoluto di questa serie televisiva che mescola dramma, commedia, thriller e mistero. Lo show vede anche la partecipazione di James Cromwell e Amy Ryan.

Da oggi sono disponibili su Apple TV+ i primi due episodi della prima stagione di Sugar, che si intitolano rispettivamente Olivia e Queste persone, questi luoghi. Come si apprende dal sito ufficiale di Apple TV+, ci sarà il rilascio di un nuovo episodio ogni venerdì. Il prossimo episodio, intitolato L'incrocio di Shibuya, è atteso per venerdì 12 aprile 2024.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Sugar nel video che trovate in testa a questo articolo, nella clip in alto.

Il detective John Sugar ha un segreto

Come era stato anticipato dal trailer ufficiale uscito circa un mese fa (che potete vedere nel video in alto, in testa a questo articolo), si scopre che il detective John Sugar di Colin Farrell ha un segreto.

Il video che anticipava cosa avremmo visto nella serie inizia con una voce fuori campo, in quel classico stile da film noir.

"Qui fuori, sono uno dei bravi ragazzi. Ma il bene e il male possono essere soggettivi", dice il detective, reduce da una rissa e quindi tutto insanguinato. Dalla rissa, però, si nota che lui è uscito vincitore.

Dopo aver iniziato a seguire un personaggio - quello interpretato da Amy Ryan (Only Murders in the Building) - lei gli dice: "C'è di più in te di quanto non si veda. Hai segreti”.