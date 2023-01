Gli spiriti dell'isola, il nuovo trailer del film con Colin Farrell

Il film di Martin McDonagh, incentrato su un’amicizia troncata misteriosamente, ha trionfato ai recenti Golden Globe risultando il film più premiato della serata (con The Fabelmans). Come se un tale successo non bastasse da solo ad aumentare l’hype attorno alla pellicola arriva ora una nuova clip, che ci permette di addentrarci ancora di più in questa strana vicenda in salsa irlandese Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

È curioso che su una sperduta (e inventata) isola irlandese, dove gli uomini sono noiosi e rudi come suggerisce pure il trailer, ci sia spazio per un qualcosa di apparentemente frivolo come un’amicizia finita (con tanto di sentimenti feriti a corredo). Gli Spiriti dell’Isola è uno dei film più attesi del 2023, anche per “colpa” del recente successo ai Golden Globe che non ha fatto che aumentare ancora di più l’hype. Per capitalizzare sul chiacchiericcio figlio dei tre premi vinti (su otto nomination) solo qualche giorno fa, esce oggi un nuovo trailer che non fa altro che acuire l’alone di mistero che ammanta questa storia.

Amici mai (più) vedi anche Venezia 79: The Banshees of Inisherin, follia e amicizia. Recensione Per quanto ci sforziamo di trovare motivazioni razionali alla fine di un rapporto, spesso cercando come scusa un evento scatenante, dobbiamo accettare che i legami si esauriscono a volte naturalmente solo perché non c’è più nulla da dirsi. È ciò che accade al mandriano Pádraic Súilleabháin, che vede finire da un giorno all’altro la sua stretta amicizia con il violinista Colm Doherty senza apparente ragione. I due uomini, seppur divisi per età e forse interessi, erano stati per anni inseparabili compagni in un’isola sperduta dove non c’è troppa possibilità di intrefacciarsi con un altro. L’eco della Guerra d’indipendenza irlandese, che infuria al largo della costa occidentale, arriva come un eco lontano nella Inisherin del 1923. In quel microcosmo ciò che conta sono i rapporti tra i membri di questa piccola comunità e una rottura, per di più inspiegabile, può essere presa male. Pádraic non si dà pace già nella clip che anticipa la pellicola, cercando in tutti i modi di capire come ricucire con una persona che aveva rappresentato per lui un pezzo di vita importante.

Il plumbeo cielo d’Irlanda approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema cinema La domanda di tutti é perché Colm si comporti così. Neanche lui sembra capace di dare argomentazioni convincenti in merito. Si è davvero svegliato una mattina con la voglia di cancellare l’amico? O c’è sotto qualcos’altro che nessuno sa? Magari il musicista vuole impartire una lezione a Pádraic, come suggerisce un personaggio nel trailer, o magari dietro quel comportamento così imperscrutabile si nasconde una qualche metafora. D’altra parte il regista Martin McDonagh è non da oggi un autore difficile da capire, come possono testimoniare i fan dei suoi lavori teatrali. Ne Gli spiriti dell’isola, McDonagh non rinuncia all’ambientazione irlandese di tutte le proprie piéce, trasformando l’isola in un gigantesco palco per uno scambio tra i due grandi attori che aveva già diretto al cinema nel suo In Bruges. Trionfatore ai Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale, Colin Farrell spicca nel ruolo di Pádraic. Riuscirà quest’uomo ordinario, semplice e forse davvero noioso a trovare il perdono dell’amico interpretato da Brendan Gleeson senza impazzire? Se lo chiedono anche gli spettatori, che per ora possono solo accontentarsi del sigillo di qualità garantito dai Golden Globe. Tre i riconoscimenti portati a casa su otto candidature, tra cui quelli per miglior sceneggiatura e miglior film – Commedia o musica. Un bottino che ha reso Gli spiriti dell’isola il film più premiato della serata assieme a The Fabelmans. Non ci vuole un esperto cinefilo per sapere che se una pellicola si guadagna gli stessi riconoscimenti di un lavoro di Steven Spielberg, forse vale la pena di aspettarla con trepidazione.