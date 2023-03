Irriconoscibile: è questa la prima parola che viene per definire l’aspetto dell’attore sul set della nuova serie tv Condividi

Sono in corso le riprese di The Penguin e dal set sono arrivate le prime immagini di Colin Farrell, protagonista della serie spin-off di The Batman. In pochi sarebbero in grado di riconoscere l'attore dietro il trucco di scena, davvero impressionante per come Farrell viene trasformato in un'altra persona. Comprensibile la sorpresa dei fan nel vederlo. La foto è stata scattata il 6 marzo e sul set Colin Farrell guida una Maserati viola.

Colin Farrell sul set di The Penguin approfondimento Il Pinguino, la serie spin-off sarà "una storia alla Scarface" Colin Farrell, in The Penguin, veste i panni di Oswald Cobblepot, personaggio che riprende quello del film interpretato nel 2022: per entrambi è stato sottoposto a un lungo lavoro di trasformazione col trucco di scena per calarsi nei panni del personaggio, anche se le differenze di fisicità sono evidenti, con Colin Farrell che, nelle prime immagini che sono state rese note, sembra piuttosto appesantito. Non è chiaro se si tratti di esigenze di scena, ma anche questo dettaglio ha particolarmente colpito i fan. Osservando con attenzione la foto, inoltre, si nota che sotto la giacca in pelle marrone, Colin Farrell indossa una camicia bianca e una giacca viola, probabile omaggio alle versioni precedenti di questo personaggio. Il trucco è senz’altro uno dei punti di forza della serie prodotta da HBO, che non si vuole limitare a espandere l’universo di The Batman ma vuole fornire un nuovo prodotto, ancora più iconico, ancora più riconoscibile.

©IPA/Fotogramma

Il trucco di Colin Farrell in The Batman

Non è dato sapere a quante ore di trucco l'attore debba sottostare per ottenere il risultato che si può apprezzare nello scatto ma Colin Farrell aveva già anticipato che il pubblico sarebbe rimasto esterrefatto dalla sua trasformazione sul set della serie di HBO. "Il trucco vi lascerà senza parole perché... non so come dirlo, e non potrei nemmeno provarci se sapessi come spiegare questa cosa... Non conosco a sufficienza i materiali e le diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine stanno usando, ma anche il trucco, in qualche modo, è perfino migliore di quello del film", disse qualche settimana fa. Lui stesso pare stupito dalla perfezione raggiunta: "Sembra impossibile ma è stato ulteriormente perfezionato. Ora sono a New York. Domani tornerò a Los Angeles. Abbiamo trascorso due o tre giorni a New York per fare le prove del trucco e quelle del guardaroba". E a giudicare dalla foto, le parole di Colin Farrell non possono che essere condivise.

©IPA/Fotogramma