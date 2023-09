Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, teaser e cosa sapere sulla serie

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà tra poco sugli schermi, con un nuovo adattamento televisivo seriale.



L’epopea ideata da Rick Riordan approderà in TV a partire dal prossimo dicembre, arrivando dal 20 dicembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore è stato svelato il teaser trailer che preannuncia ciò che vedremo alla fine dell’anno (potete guardare il video sia in testa sia in fondo a questo articolo).



La storia che verrà portata sullo schermo è quella nata dalla pena dall'autore americano Rick Riordan, che si articola in sei romanzi di successo pubblicati dal 2005 al 2013. Non è la prima volta che la serie letteraria viene trasposta sullo schermo, però prima di questa serie televisiva lo schermo era quello grande: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo era già arrivatoal cinema con due film, il primo dei quali diretto da Chris Columbus. Era poi prevista anche una terza pellicola, tuttavia il progetto non è stato portato avanti.

Dopo che Disney ha acquisito la Fox - che deteneva i diritti cinematografici dei libri di Riordan - ha deciso di dedicarsi subito a un adattamento seriale, che già nel 2020 era stato annunciato ai fan.

Finalmente ci siamo quasi: entro la fine del 2023, la serie di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo debutterà su Disney+.

In queste ore è giunto un primo assaggio di ciò che vedremo il prossimo dicembre, che potete gustarvi nel teaser trailer che trovate in alto, in testa a questo articolo (e anche in fondo).