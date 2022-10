Percy Jackson, il wrestler Adam Copeland sarà Ares

Adam Copeland, chi è il nuovo Ares

approfondimento

Percy Jackson, al via le riprese della serie

Adam Copeland interpreterà il dio della guerra Ares in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Viene descritto come “bello, ma in modo malvagio, e arrogante nonostante non sia il più intelligente del gruppo. Ama il conflitto e si comporta causando caos ovunque vada”. Adam Joseph Copeland è un wrestler e attore canadese sotto contratto con la WWE, meglio conosciuto sul ring come Edge. È uno dei wrestler più titolati di tutti i tempi, avendo vinto complessivamente trentuno titoli: 11 volte campione del mondo, 14 volte campione di coppia, 5 cinque volte campione intercontinentale e una volta campione degli Stati Uniti, risultando il dodicesimo wrestler ad aver completato il Grand Slam. Come attore ha lavorato al cinema in tre film: Highlander: Endgame, Oltre ogni regola e Interrogation - Colpo esplosivo. In tv è apparso in serie come The Flash e Vikings.