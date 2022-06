Percy Jackson, al via le riprese della serie

A Vancouver sono appena iniziate le riprese della serie tv targata Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo , basata sui romanzi di genere fantasy dello scrittore Rick Riordan. L’annuncio è stato comunicato tramite i profili social ufficiali del progetto, grazie a una condivisione che non ha lasciato spazio a dubbi. “ Le riprese di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono cominciate ” è il testo del tweet che ha fatto letteralmente scatenare i commenti dei fan. L’immagine postata ritrae due sedie della produzione, una delle quali riporta il nome e il cognome di Rick Riordan. Inoltre, grazie a un’esclusiva pubblicata da Variety, p ossiamo finalmente conoscere i nomi degli attori che andranno a infoltire il cast .

Chi sono gli attori che si uniscono alle riprese

approfondimento

Percy Jackson, l'autore contro le critiche a Leah Jeffries

Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp appariranno in ruoli ricorrenti nell'adattamento per il piccolo schermo della serie di libri di Rick Riordan. Questi attori affiancheranno il protagonista Walker Scobell e i co-protagonisti Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries, precedentemente annunciati.

Megan Mullally è Alecto, alias Mrs Dodds, la severa e irascibile insegnante di matematica di Percy, che a volte si comporta in modo mostruoso. È una delle tre Furie, Alecto per l’appunto, che servono lealmente Ade, il dio degli Inferi. Jason Mantzoukas interpreta Dioniso, alias l’irritabile Mr D, il direttore del Camp Half Blood, un campo per i semidei. Virginia Kull veste i panni di Sally Jackson, l’amorevole e protettiva madre di Percy. Sally ha cresciuto il figlio consapevole del fatto che, prima o poi, dovrà consegnarlo al pericoloso mondo degli dei dell’Olimpo. Glynn Turman è Mr Brunner/Chiron. Insegnate di latino del protagonista, ma soprattutto il celebre centauro, nonché addestratore di eroi, che fa da guida morale a Percy nel momento del bisogno. Infine Timm Sharp presta il volto a Gabe Ugliano, il marito di Sally e patrigno di Percy.