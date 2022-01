La serie televisiva di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo si farà, è ufficiale: il progetto ha ottenuto il via libera da parte di Disney+. Un possibile adattamento televisivo della serie di libri di Rick Riordan (due dei quali sono stati già portati sul grande schermo) era stato segnalato per la prima volta come in lavorazione nel maggio 2020. Riordan e Jon Steinberg scriveranno il pilot, che verrà diretto da James Bobin (il quale recentemente è stato regista e produttore esecutivo della serie Disney+ “Mysterious Benedict Society” e del film “Dora and the Lost City of Gold”). Steinberg e il suo partner di produzione, Dan Shotz, sono produttori esecutivi insieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ed Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg. “Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati a creare una serie TV avvincente degna degli eroici personaggi mitologici di cui milioni di lettori di Percy Jackson sanno che vale la pena prendersi cura, e siamo impazienti di invitare il pubblico Disney+ in storie fedeli al franchise di successo e piene di umorismo, sorpresa e mistero", ha affermato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo diventerà una serie TV

Questa attesissima serie televisiva live-action racconta di Percy Jackson, un semidio moderno di soli dodici anni che sta imparando a gestire i suoi nuovi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato il suo fulmine.



Quello che dovrà fare Percy Jackson è quindi attraversare l'America per cercare di trovare il fulmine e restituirlo al legittimo proprietario. Soltanto così riuscirà a riportare l'ordine nell'Olimpo.



“Portare i brillanti libri di Percy Jackson di Rick Riordan su Disney+ come serie televisiva è stata una missione per molti di noi in questa azienda, così come per lo stesso Rick, e Jon, Dan, James e l'eccellente team che hanno messo insieme, dimostrando di essere i collaboratori perfetti", ha affermato Karey Burke, presidente della 20th Television che si occupa di produrre la serie come studio.

Aggiunge che questo nuovo adattamento sarà caratterizzato da tutta “l’eccitazione, l'azione e la mitologia che i fan dei libri si aspettano e amano".



La serie di libri di Percy Jackson comprende "The Lightning Thief", "The Sea of ​​Monsters", "The Titan's Curse", "The Battle of the Labyrinth" e "The Last Olympian". Riordan ha anche pubblicato il libro di accompagnamento "The Demigod Files" e "The Demigod Diaries".