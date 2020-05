Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo diventerà una serie TV

approfondimento

Riordan ha spiegato di non poter dire molto in merito al progetto, per ovvie ragioni, pur dicendosi molto entusiasta all’idea di una serie TV live-action, che ha definito di altissima qualità. Un progetto che lo vede coinvolto in prima persona, così da garantire una certa aderenza ai romanzi fantasy: “Non possiamo rivelare molto per il momento. Siamo però elettrizzati all’idea di vedere realizzata una serie live-action, che seguirà la storia dei cinque libri, iniziando con “Il ladro di fulmini”. Io e Becky saremo coinvolti in ogni fase della produzione”.

La prima stagione seguirà gli eventi narrati nel primo libro della saga (di cinque totali), intitolato “Il ladro di fulmini”. Una storia giunta al cinema nel 2010 con direzione affidata a Chris Columbus. Titolo seguito da un sequel nel 2013.

Con una serie TV si avrà modo di analizzare per bene i libri, affrontando anche quanto tralasciato dai film, per ovvie ragioni. Una news che ha emozionato i fan, che ora attendono ulteriori info in merito.