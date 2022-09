Il teaser trailer di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il trailer

approfondimento

Le riprese della serie sono cominciate da poco, quindi non sono state ancora rilasciate numerose indiscrezioni sulla trama, anche perché le riprese sono appena cominciate e non c’è disponibilità di anteprime. Tuttavia, nel trailer è stato già mostrato il protagonista Walker Scobell nei panni di Percy mentre arriva Camp Halfblood: sono le primissime immagini che vengono rilasciate e che riescono già a dare una prima impressione su quella che sarà la serie. Nel trailer si sente Percy Jackson che riflette sul suo futuro e sul suo destino, mettendo anche in guardia quelli che potrebbero essere i suoi ipotetici “fratelli” e “cugini” che si ritrovano tra gli spettatori. Dalle prime immagini mostrate nel trailer, chi ha letto la saga di Rick Riordan vi ritrova molte più attinenze rispetto a quelle che le prime indiscrezioni potevano far pensare.