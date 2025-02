1/13

Si chiama L'albero delle noci il brano che Brunori Sas ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell'Ariston. La canzone, che celebra con un testo autobiografico l'arrivo della figlia Fiammetta, prende il nome dal nuovo album omonimo, in uscita venerdì 14 febbraio. "Un brano molto cantautorale, vado a Sanremo col mio vestito abituale, c'è anche un pubblico che non mi conosce", ha detto l'artista. "Rimarrò fedele alla mia attitudine, vado lì con leggerezza"

Sanremo 2025, Brunori: "L'Albero delle Noci è fioritura degli stati d'animo"