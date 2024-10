Pietro Genuardi lascia Il paradiso delle signore: "Ho grave malattia"

L'attore, che nella fiction interpreta Armando Ferraris, è stato costretto a lasciare il set per intraprendere le cure. "Spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima", ha scritto sui social

Pietro Genuardi, volto di Armando Ferraris nella fiction Il Paradiso delle Signore, ha annunciato su Instagram di aver lasciato il set a causa della diagnosi di “una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo”. L’attore ha scelto di condividere l’inaspettata notizia con i fan, che aveva incontrato un mese fa a Palazzo Velli, a Roma, all’inaugurazione della mostra dedicata alla serie. “Poi sono scomparso dai radar”. Ora Genuardi sta affrontando “il secondo ciclo di protocollo chemioterapico”, e a breve non apparirà più in onda. “Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”.