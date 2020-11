Le migliori soap opera da vedere o rivedere

Sangre de mi Tierra , disponibile su Sky Box Sets e in streaming su Now Tv , ha tutto il fascino delle soap spagnole e narra della rivalità di due potenti famiglie, i Castañeda e i Montiel , e dell’amore contrastato tra i rispettivi figli: Aurora e Juanjo . Un racconto appassionato in pieno stile latino, anche se in realtà Sangre de Mi Tierra è una produzione americana , targata Telemundo e ambientata in California , nei vigneti dal Napa Valley. Protagoniste due famiglie di produttori vinicoli, prima amici, poi rivali. Crisanto e Paco sono stati a lungo legati, il Castañeda ha aiutato il Montal ad acquistare la Cantina, e anche i loro figli sembrano coltivare un rapporto speciale: Emilio Castenada è il miglior amico di Juan Jose Montiel , mentre Aurora , sua sorella, ama il figlio di Paco al punto da lasciare il fidanzato Roberto Quiroga ad un passo dalle nozze. Purtroppo Juan Jose commette una fatale imprudenza che cambia irrimediabilmente il rapporto tra le due famiglie e fa scoppiare una terribile faida : dopo aver bevuto e assunto droghe, si mette alla guida dell’auto su cui viaggia con Emilio, i due hanno un incidente e il Castañeda muore.

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria ( LO SPECIALE ), con cinema e teatri chiusi, la tv o gli streaming online restano le uniche possibilità per vedere film o spettacoli ma anche per scoprire (o riscoprire) serie tv o soap opera . ComingSoon.it ci offre anticipazioni di alcune delle soap più longeve e interessanti.

Lo scorso 21 aprile 2020, un salto temporale di 10 anni, ha introdotto la quinta stagione della soap Una Vita , in cui ha debuttato una nuova crudele protagonista, Genoveva Salmeron . Una donna guidata da un sentimento di vendetta contro Acacias e i suoi abitanti, tale da spingerla a sacrificare i suoi stessi alleati, pur di raggiungere lo scopo. E’ partita dalla sua migliore amica Marlen , poi è stata la volta di suo marito Alfredo Bryce , nei prossimi mesi toccherà a Ursula Dicenta. Sarà in questa occasione che assisteremo ad un inaspettato passaggio di testimone: Genoveva spodesterà Ursula conquistando lo scettro della nuova Dark Lady di Acacias . Purtroppo, quello della temibile governante di Cayetana, interpretata dall’attrice Montserrat Alcoverro , fin dalla Prima Stagione, sarà un addio definitivo .

E’ andata in pausa solo la settimana centrale di Agosto. Nonostante la chiusura forzata dei set losangelini, la distanza tra la messa in onda americana e quella italiana, di circa un anno, ha permesso ai Fan della Penisola di non rinunciare alla fortunata soap dedicata alle vicende della famiglia Forrester. L’appassionante storyline dello “Scambio di culle” , che ha tenuto banco a partire dalla stagione primaverile, sembra ormai alle battute finali, ma attenzione, non è così, la storia tornerà a brevissimo a farsi intricata . Per conoscerne l’ Epilogo , toccherà aspettare la fine del prossimo Gennaio 2021 , ma intanto vi anticipiamo che Flo e Thomas avranno tempo di fare la loro ultima mossa . La Fulton tenterà di riguadagnare la fiducia delle Logan, salvando la vita di Katie , proprio come aveva fatto anni prima suo padre Storm ; mentre il crudele Forrester, ordirà un nuovo piano per manipolare Hope . Con una farsa ben orchestrata, farà infatti credere alla ragazza di essere un'assassina.

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

E’ il successo turco della stagione 2020. I fan di Can(Can Yaman) e Sanem (Ozge Gurel) attendono con trepidazione il lieto fine, ignari della sciagura che si abbatterà sulla coppia nelle puntate in onda durante il periodo natalizio. Tranquilli però, il lieto fine ci sarà, anche se bisognerà pazientare fino al 2021. Intanto la stagione autunnale celebrerà un altro amore, quello tra Leyla ed Emre, pare infatti che i due finiranno per convolare a nozze prima dei rispettivi fratelli. Consapevoli della disapprovazione delle famiglie, già palesata in occasione del fidanzamento di Can e Sanem, la coppia deciderà di sposarsi subito e in gran segreto. Ma attenzione alle due scaltre mamme, Humae Mevkibe finiranno per scoprire tutto e trasformare la cerimonia in una rocambolesca corsa contro il tempo.

IL SEGRETO

Dopo quasi 10 anni, Il Segreto chiude i battenti. I fan italiani stanno infatti seguendo l’ultima stagione della Soapche si concluderà - escluse variazioni di palinsesto – nella primavera 2021. Come confermato dai cugini spagnoli, assisteremo ad un finale davvero al cardiopalma. Vi avvisiamo però, che anche le trame dei prossimi mesi saranno adrenaliniche. Dal rapimento di Raimundo, alla malattia mentale di Rosa, passando per lo scontro sanguinario tra Francisca e la storica nemica Eulalia. Le Puntate autunnali vedranno quindi da un lato il ritorno di Francisca che, abbandonato il suo guscio, affronterà la vecchia nemica Eulalia Castro per liberare il suo amore Raimundo. Dall’altro scopriremo di più su un personaggio introdotto in questa ultima stagione, Rosa Solozabal: la ragazza rivelerà presto di avare un lato oscuro e minaccioso.

IL PARADISO DELLE SIGNORE

A inizio lockdown la Soap pomeridiana è stata sospesa. Riaperti i set, Il Paradiso delle Signore è tornato alla carica con le puntate conclusive della quarta stagione e dallo scorso 12 ottobre 2020, con gli episodi inediti della quinta. Il debutto del nuovo capitolo è coinciso con l'addio doloroso e inaspettato di due amati protagonisti: Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello). Purtroppo non si è trattato dell’unica uscita di scena, Marta è infatti partita per New York: il personaggio interpretato da Gloria Radulescu resterà fuori dalle trame della soap fino a marzo 2021. Ma tranquilli, sempre nelle puntate autunnali, assisteremo anche all’ingresso di diversi nuovi personaggi: Stefania Colombo interpretata da Grace Ambrose, giovane Venere appassionata di moda e segretamente innamorata di Federico; Beatrice Conti (Caterina Bertone) moglie del defunto Eduardo e i suoi figli Serena Conti(Giulia Petragnini) e Pietro Conti (Andrea Savorelli).

UN POSTO AL SOLE

All’ombra di Palazzo Palladini vivremo un autunno ricco di grandi novità. Partiamo dall’ingresso di una nuova cattiva nelle trame della soap, Barbara Filangieri, interpretata dall’attrice Mariella Valentini, probabile nuova alleata di Alberto Palladini. Secondo rumor il suo personaggio ricalcherà quello della spietata Veronica Viscardi. Ancora avvolto nel mistero invece è l'arrivo di un'anziana contessa, non sappiamo altro sul suo personaggio, ma sarà interpretato dalla famosissima Eleonora Brown. Ma non finisce qui, mentre Marina e Fabrizio si troveranno a fare i conti con una dura crisi finanziaria, si fa spazio l'ipotesi del ritorno di Samanta Piccinetti. Gli autori erano dovuti ricorrere a un escamotage, quello del viaggio a Londra, per poter giustificare la necessaria uscita di scena del suo personaggio, Arianna Landi, dopo che Samanta aveva annunciato l'arrivo della sua secondogenita, Viola, avuta dal marito e compagno di set Michelangelo Tommaso.