3 days to kill, cast del film con Kevin Costner e Amber Heard in tv

3 days to kill, il cast del film con Kevin Costner e Amber Heard stasera in tv
Oggi, mercoledì 8 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 va in onda l'action thriller diretto da McG. Un thriller mozzafiato del 2014 che ha come protagonista l'agente dei Servizi Segreti Ethan Renner. Quando scopre che, a causa di una malattia, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita, decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia. Diversi i nomi noti presenti nel cast, scopriamoli in questa gallery