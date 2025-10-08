Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

3 days to kill, il cast del film con Kevin Costner e Amber Heard stasera in tv

Cinema fotogallery
15 foto
@Europa Corp

Oggi, mercoledì 8 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 va in onda l'action thriller diretto da McG. Un thriller mozzafiato del 2014 che ha come protagonista l'agente dei Servizi Segreti Ethan Renner. Quando scopre che, a causa di una malattia, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita, decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia. Diversi i nomi noti presenti nel cast, scopriamoli in questa gallery

Spettacolo: Ultime gallery

3 days to kill, cast del film con Kevin Costner e Amber Heard in tv

Cinema

Oggi, mercoledì 8 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 va in onda l'action thriller...

15 foto

Victoria Beckham, esce la docuserie: 13 curiosità sulla ex Spice Girl

Spettacolo

Il 9 ottobre esce su Netflix il racconto in tre parti della vita dell’imprenditrice e icona di...

14 foto

Bruno Mars compie 40 anni, ecco le sue canzoni più famose

Approfondimenti

Peter Gene Hernandez entra negli "anta": l’artista hawaiano, noto con il nome d’arte di Bruno...

14 foto
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

Coma_Cose, la storia dal matrimonio alla separazione. FOTO

Spettacolo

Dall’incontro a Milano alla separazione annunciata su Instagram passando per un lungo sodalizio...

12 foto

Retribution, il cast del film con Liam Neeson stasera in tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Italia 1, martedì 7 ottobre, il film del 2023 diretto da Nimrod Antal....

6 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    I Play Rocky, Matt Dillon sarà il padre di Sylvester Stallone nel film

    Cinema

    Il candidato al Premio Oscar reciterà nella pellicola sul making of del celebre Rocky. Immigrato...

    Chi è Anika Nilles, l’ex maestra d’asilo ora batterista dei Rush

    Musica

    Dopo anni di silenzio e lutto, Geddy Lee e Alex Lifeson hanno deciso di riportare in vita i Rush....

    Fedez si ritira dai social

    Spettacolo

    Il rapper a spiegato che, d’ora in poi, userà i suoi profili solo per comunicare le nuove...