Hailee Steinfeld e Josh Allen sono ufficialmente fidanzati

Hailee Steinfeld sta per sposarsi. L’attrice esplosa giovanissima con Il Grinta dei fratelli Coen, che di recente ha interpretato Kate Bishop nella serie Marvel Hawkeye e prestato la voce ai personaggi di Gwen Stacy e Vi nelle versioni originali di Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Arcane, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Josh Allen, quarterback della squadra di football americano dei Buffalo Bills.