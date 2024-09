Kevin Costner sta girando Horizon 3 nonostante l'insuccesso del primo

Il regista ha dichiarato di essere già all'opera con le riprese del terzo capitolo della saga western e di non essere turbato dallo slittamento della distribuzione della seconda parte poiché ciò gli ha permesso di presentare il suo film a Venezia



Kevin Costner non si lascia abbattere dall'accoglienza tiepida da parte del pubblico di Horizon: An American Saga, l'opera che progettava di realizzare da trent'anni e che quest'anno ha fatto finalmente debutto in sala col Capitolo 1 - nel nostro Paese a luglio, dopo l'anteprima al Festival di Cannes.

L'icona di Hollywood, una delle star ospiti della Mostra del Cinema numero ottantuno, in occasione della presentazione Fuori Concorso del Capitolo 2 della saga, ha ribadito a Venezia, che l'insuccesso al box office della prima parte del film non ha frenato i suoi piani a lungo termine: attualmente sta girando la parte numero tre e, per quanto non si conoscano ancora i tempi di realizzazione, anche la parte quattro, quella conclusiva, è già scritta.







Costner ammette: “Non è stato un successo travolgente”

Horizon: An American Saga, la grande epopea western sulla avventurosa corsa dei pionieri verso l'Ovest, è un progetto dalla storia lunghissima, la cui genesi è stata parallela agli ultimi decenni della carriera di Kevin Costner.

Non stupisce, quindi, che l'attore americano, anche regista premiato con l'Oscar per Balla coi lupi, non abbia abbandonato il suo progetto di portare a termine la saga cinematografica in quattro capitoli a prescindere dagli incassi.

La prima parte di Horizon: An American Saga ha incassato nel primo weekend solo la decima parte delle risorse investite per realizzarla (i costi della pellicola si aggirano intorno ai cento milioni di dollari) ma il suo creatore ed interprete non si è fatto scoraggiare dal mancato ritorno economico.

“Ho fatto molti film così”, ha detto Costner confermando il fatto che la pellicola non sia stata “un successo travolgente” ma tutti quei titoli accolti tiepidamente “hanno resistito alla prova del tempo”.

Kevin Costner non ha dato peso al riscontro della sala e non ha battuto ciglio davanti alla decisione della Warner Bros. di posticipare l'uscita del Capitolo 2 (che in Italia doveva arrivare ad agosto). Lui stesso aveva in origine immaginato un'uscita dei due film nell'arco di cinque o sei mesi e lo slittamento della data di distribuzione del secondo gli ha offerto una insperata possibilità di partecipare a Venezia, nella sezione Fuori Concorso. vedi anche Mostra Cinema Venezia 2024, il red carpet della cerimonia di chiusura

Horizon 3, le riprese fino a fine anno

Valutazioni e accuse di flop a parte, Kevin Costner si conferma, una superstar globale, dal momento che con i suoi due ultimi film, in meno di sei mesi, è stato sia a Cannes che a Venezia, due dei più prestigiosi festival cinematografici al mondo.

Il mancato riscontro del grande pubblico per Horizon: An American Saga lo ha spinto ad andare avanti e a rendere tutto ancora più maestoso.

Il Capitolo tre è in fase di riprese, ha confermato Costner a Venezia. Per il Capitolo 4, che chiuderà la storia, può dirsi conclusa la fase di scrittura. Nulla si sa sui tempi di lavorazione sul set.

L'attore e regista prevede di ultimare le riprese di Horizon 3 per la fine di quest'anno. “Sarà devastante”, ha detto alla stampa a Venezia. “Arrivi a conoscere tutte queste persone e la vita continua a colpirle, vedrete”.

Horizon: An American Saga è un'opera corale, dove gli attori principali sono molti e tutti fanno posto a una serie di personaggi con parti minori ma non meno importanti.

Kevin Costner ha parlato a lungo nel tempo di questo lavoro, una storia che resterà al pubblico come la sua eredità, il racconto della memoria del Paese, nato come una vera avventura.

A differenza del western tradizionale, in Horizon c'è spazio per il punto di vista femminile, di quelle donne che hanno contribuito a fare l'America. L'autore si è detto grato ad Alberto Barbera di averlo invitato a presentare il Capitolo 2 a Venezia, per lui un sogno che si è realizzato. approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2024, tutti i vincitori. FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Costner (@kevincostner)