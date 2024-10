Yellowstone 5, il trailer della 2° parte che conclude la saga cowboy

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella seconda parte della nuova stagione della serie americana sui cowboy. Gli episodi finali della quinta e ultima stagione dello show debutteranno negli Stati Uniti il 10 novembre 2024 e prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW in esclusiva

È uscito il trailer ufficiale della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, la fortunata serie americana sui cowboy. Gli episodi finali della quinta e ultima stagione dello show debutteranno negli Stati Uniti il 10 novembre 2024 e prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW in esclusiva.



Il trailer della seconda parte della stagione 5 di Yellowstone arriva ad aumentare l’hype dei fan, quasi due anni dopo la conclusione della prima parte, avvenuta nel gennaio 2023.

Lo show è amatissimo, così apprezzato da essere diventato un vero e proprio fenomeno popolare. Negli Stati Uniti, questa serie è da record: si tratta dello spettacolo via cavo più seguito per due estati di fila, nel 2018 e 2019, come fa sapere il magazine americano Variety.

“Nel 2023, quando la prima parte di questa stagione ha debuttato su Paramount Network, 8,8 milioni di persone si sono sintonizzate per guardare lo show. Le trasmissioni simultanee su Country Music Television, TV Land e Pop TV hanno portato quel numero a 10,5 milioni”, si legge in un articolo di Emiliana Betancourt pubblicato nelle scorse ore sul sopracitato Variety.

Potete guardare il trailer ufficiale della seconda parte della stagione cinque di Yellowstone nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.