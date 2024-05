Al via la produzione degli ultimi sei episodi della quinta stagione di Yellowstone, la serie TV creata da Taylor Sheridan e John Linson . Al momento nessuna conferma ufficiale sulla presenza di Kevin Costner nel ruolo di John Dutton.

yellowstone, cosa sappiamo sui nuovi episodi

Grande attesa per la seconda e ultima parte della quinta stagione della serie TV. Massimo riserbo sulla presenza di Kevin Costner, intenzionato a concentrasi su altri progetti. L’attore statunitense non ha infatti rivelato se il suo personaggio sarà presente anche in questa parte.

Stando a quanto riportato dal magazine, gli ultimi sei episodi verranno girati nel Montana; l’uscita della seconda parte avverrà nel mese di novembre per il pubblico americano.