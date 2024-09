Yellowstone 5, il teaser degli episodi finali e la resa dei conti

La seconda parte della quinta e ultima stagione dello show debutterà negli Stati Uniti il 10 novembre 2024 e prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW in esclusiva. Nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo nei 6 episodi che concluderanno la serie. Non è chiaro quali saranno le sorti di John Dutton, il patriarca dell'omonima famiglia, dopo che Kevin Costner ha lasciato il cast, ma fa capire che ci sarà un gran bel finale che metterà d’accordo tutti i fan

Nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo, diffuso da Paramount Network. Il teaser trailer offre piccoli assaggi di ciò che si vedrà negli attesissimi sei episodi che concluderanno la serie, senza chiarire né spoilerare quali saranno le sorti di John Dutton, il patriarca dell'omonima famiglia, dopo che Kevin Costner ha lasciato il cast. Ma il teaser trailer fa capire che ci sarà un gran bel finale che non lascerà nessun fan con l’amaro in bocca...

È uscito il nuovo il nuovo teaser trailer di Yellowstone 5 , un video che preannuncia che negli episodi finali della serie televisiva ci sarà una resa dei conti. La seconda parte della quinta e ultima stagione dello show debutterà negli Stati Uniti il 10 novembre 2024 e prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW in esclusiva.

"Eredità", dice John all'inizio del teaser trailer che trovate in testa a questo articolo. Lo pronuncia guardando in lontananza in maniera molto pensierosa. "Costruisci qualcosa che valga la pena possedere, qualcuno proverà a prenderlo".

Ricordiamo che John si era ritrovato a complottare con la figlia Beth (interpretata da Kelly Reilly) per eliminare Jamie (Wes Bentley), quello che è considerato come la pecora nera della famiglia. Quest'ultimo nel frattempo stava progettando con la fidanzata Sarah di fare in modo che un incidente mortale colpisse suo padre e sua sorella… Della serie, parenti serpenti insomma.



"Quello che sto facendo non è per il ranch. È per noi", sentiamo dire a Kayce (Luke Grimes). Improvvisamente, la scena cambia e vediamo un coltello in mano a una persona che sembra Beth. Seguono scene in cui si vedono diversi agenti dell'FBI durante un blitz.

Vediamo poi chiaramente Beth mentre sbatte contro un muro la subdola Sarah (Michaela Conlin).

Insomma, ne vedremo senz’altro delle belle.

Costner aveva aperto a un suo possibile ritorno

Il divo di Hollywood aveva confessato lo scorso aprile che vorrebbe tornare per gli episodi finali della serie televisiva, tuttavia spiega: “Finora non siamo riusciti”.

Kevin Costner si trovava alla fine di aprile 2024 al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema attualmente in corso a Las Vegas. Era lì per promuovere il suo film Horizon: An American Saga, quando gli è stato chiesto di Yellowstone della Paramount Network. In un'intervista esclusiva a Entertainment Tonight, ha detto che lui sarebbe pronto a tornare nello show.

“Nonostante la sua partenza non così tranquilla da Yellowstone lo scorso anno, tra minacce di cause legali, Kevin Costner ora dice che amerebbe tornare per gli episodi finali della serie per congedare il suo personaggio John Dutton”, aveva scritto allora il sito web statunitense Deadline, che con "minacce di cause legali" si riferiva al fatto che l'anno scorso Kevin Costner aveva detto che avrebbe potuto intraprendere azioni legali contro i produttori di 101 Studios e la società madre della Paramount Network, Paramount Global, a causa della disputa che, almeno in parte, sembra riguardasse gli orari di ripresa.

Ma durante l'intervista esclusiva rilasciata a Entertainment Tonight lo scorso aprile, il divo di Hollywood ha dichiarato che lui vorrebbe tornare, specificando che nonn è ancora successo perché finora non sono riusciti a organizzare la cosa.



Nei suoi commenti più dettagliati sulla questione da quando ha lasciato lo show, ha detto: "Mi piacerebbe poterlo fare, ma non siamo riusciti", riferendosi a un eventuale ritorno sul set.

"Pensavo di fare sette stagioni ma al momento siamo a cinque. Forse accadrà. Forse tornerò. Se succedesse e mi sentissi davvero a mio agio nel farlo, mi piacerebbe”.

