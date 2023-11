Yellowstone 5, la produzione riprenderà nella primavera 2024

La produzione della quinta e ultima stagione della serie tv Yellowstone riprenderà nella primavera del 2024. Con la fine del doppio sciopero di sceneggiatori e attori statunitensi che ha paralizzato per mesi le attività di Hollywood, il debutto degli episodi finali è previsto nel novembre 2024. La quinta stagione è divisa in due parti, e i primi otto episodi sono già andati in onda su Sky dal 1º marzo 2023.