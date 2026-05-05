Non una caduta, non un incidente sul palco. Robbie Williams ha perso mezzo dente semplicemente lavandoseli. La popstar britannica ha raccontato la disavventura sui social con la sua solita autoironia, scatenando l'ilarità del web e aprendo un piccolo dilemma in vista dei prossimi concerti: volerà a Los Angeles per sistemarlo, o si presenterà sul palco così?

L'incidente con lo spazzolino

È il tipo di cosa che ti aspetti succeda a un bambino di sette anni, non a una delle popstar più famose del pianeta. Eppure, nella serata del 4 maggio, Robbie Williams si è ritrovato a Miami con mezzo dente in meno dopo una normalissima sessione di igiene orale davanti allo specchio.

Il cantante ha ricostruito l'accaduto sui social con dovizia di particolari e con una buona dose di autoironia. Tutto è cominciato con una sensazione insolita: la lingua che esplora qualcosa di inedito, una piccola fessura mai sentita prima. La scoperta vera e propria, però, è arrivata solo qualche istante dopo, nel momento in cui ha sorriso alla moglie Ayda Field. La reazione di lei - un respiro profondo e un commento ispirato al cult cinematografico Scemo & più scemo - ha certificato l'evidenza: il sorriso di Robbie Williams aveva perso un pezzo.

La cosa che rende la vicenda ancora più curiosa è il contesto. Nell'estate del 2025 il cantante si era sottoposto a un importante intervento di odontoiatria estetica, uscendone con un set completo di nuovi denti, realizzato su misura per evitare quell'effetto patinato e artificiale spesso associato ai sorrisi delle star. Le corone in porcellana erano state progettate secondo proporzioni precise, ispirate alla sezione aurea, con l'obiettivo di ottenere un risultato credibile e armonioso. Un lavoro minuzioso e costoso, durato appena un anno prima che uno spazzolino lo rovinasse.