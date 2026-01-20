È uscito il trailer della docuserie in tre parti Take That, che uscirà il 27 gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). “Questa serie offre uno sguardo intimo alle vette, ai dolori e all’eredità duratura di una delle band britanniche di maggior successo di tutti i tempi”, recita la sinossi ufficiale. “Dai loro esordi come quintetto formatosi a Manchester fino al loro diventare superstar del pop, rivivete il cameratismo, il caos e la resilienza che hanno alimentato la loro ascesa fulminea, la drammatica separazione e uno dei più grandi ritorni nella storia della musica britannica”. La docuserie Take That, con la regia di David Soutar e la produzione esecutiva di Gabe Turner, raccoglie 35 anni di materiale d’archivio e comprende anche filmati inediti e nuove interviste. I membri della celebre boy band degli anni Novanta Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams ripercorrono il loro sogno musicale. “Più successo avevamo, più grande era il pubblico”, dice nel filmato uno degli artisti. “Ma è stato anche l’inizio della fine per noi come gruppo”. Infatti, l’esperienza sul palco si era progressivamente trasformata in “una macchina per fare soldi per molte persone”. Tra grandi successi nelle classifiche e tensioni interne, il gruppo aveva subito nel 1995 l’abbandono di Williams. “Sono sempre stato il membro più talentuoso”, diceva il cantante durante un’apparizione televisiva. Nel 1996 era arrivato lo scioglimento ufficiale, fino all’accordo di reunion che dieci anni li ha riportati sui palchi. “Molti di noi erano spaventati”, rivela ancora il trailer. “Ho capito che avevamo bisogno dei Take That e che avevamo bisogno l’uno dell’altro”.

Nata nel 1990 a Manchester, la boy band Take That era inizialmente formata da Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams. Nei primi anni Novanta il gruppo aveva pubblicato non solo album di successo come Take That & Party, Everything Changes e Nobody Else, ma anche singoli che avevano attirato migliaia di fan come Pray, Relight My Fire, Everything Changes e Babe. Nel 1995, Robbie Williams aveva però abbandonato il gruppo per intraprendere la carriera solista, e nel 1996 la restante formazione restante si era sciolta. Nel 2005 il gruppo si era poi riformato (anche se senza Williams), e nel 2006 aveva pubblicato un nuovo album di inediti, Beautiful World, seguito nel 2008 da un altro nuovo disco, The Circus. Nel 2010 anche Williams si era riunito alla band, e la rinnovata formazione aveva così pubblicato l’album Progress. Nel 2011, però, l’artista aveva abbandonato nuovamente il gruppo per proseguire con la carriera solista. Nel 2014, anche Orange aveva lasciato la band. In seguito, il restante trio aveva pubblicato l’album Wonderland nel 2017, la Greatest Hits Odyssey nel 2019 e il disco This Life nel 2023, mentre nel 2026 si dedicherà al tour The Circus Live – Summer 2026, un reboot del Take That Present: The Circus Live del 2009. Come aveva sottolineato Barlow nel precedente trailer della docuserie Take That, “niente è meglio di essere in una band”.