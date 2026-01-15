I sette quadranti di Agatha Christie, trama e cast della serie tv

Introduzione
La miniserie in tre episodi - visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - è tratta da uno dei romanzi meno noti dell'autrice. Nel cast anche Helen Bonham Carter e Martin Freeman.
La trama
I quadranti di Agatha Christie è un giallo dalla struttura classica: negli scintillanti anni '20, nel cuore della campagna inglese, nella tenuta di Lady Caterham e di sua figlia Lady Brent, soprannominata Bundle, si sta svolgendo una festa in maschera. A organizzarla sono stati i coniugi Coote, due industriali del nord ricchie e arroganti, che hanno affittato la dimora per tre giorni nel tentativo di avviare collaborazioni d’affari con alcuni importanti membri del governo inglese. Mentre Lady Caterham, vedova in preda alle difficoltà finanziarie, non è entusiasta di tutto quel caos, la giovane Bundle ne è felice. Soprattutto, per la presenza dell'affascinante Gerry Wade, compagno d’armi del defunto fratello. Il ragazzo la invita a cena il giorno dopo, per dirle una cosa importante. Tuttavia, il mattino successivo, Gerry non si sveglia. Un fatto stranissimo, dal momento che i suoi colleghi hanno deciso di fargli uno scherzo nascondendo nella sua stanza otto sveglie.
Il cast
Nel cast de I quadranti di Agatha Christie troviamo Mia McKenna-Bruce nei panni di Bundle, e Helena Bonham Carter in quelli di sua madre Lady Caterham. Corey Mylchreest di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton interpreta il grande amore di Bundle, Gerry; Nabhaan Rizwan di Kaos ed Edward Bluemel di My Lady Janes prestano il volto a due amici del ragazzo, mentre Martin Freeman è il detective di Scotland Yard che guida le indagini.
La carriera di Mia McKenna-Bruce
Attrice inglese classe 1997, cresciuta a Londra, Mia McKenna-Bruce ha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima, partecipando a musical come Billy Elliot e a serie come EastEnders. La popolarità in Inghilterra è arrivata grazie al ruolo di Tee Taylor nelle serie Tracy Beaker Returns e The Dumping Ground mentre, il pubblico internazionale, ha imparato a conoscerla con Persuasion e con How to Have Sex, ruolo che le è valso un BAFTA Rising Star Award e il premio della British Independent Film Awards per la miglior interpretazione.
Le location della serie tv
I sette quadranti di Agatha Christie si apre con immagini di Ronda, in Andalusia. Si vede la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería e - nel corso degli episodi - diversi angoli di Ronda "vestiti" in stile anni Venti: il Puente Nuevo, la Fuente de los Ocho Caños, il Palacio del Rey Moro, l’Arco di Felipe V, il Parque de la Alameda del Tajo. La villa di famiglia di Bundle, che nella serie viene chiamata Chimneys, è in realtà Badminton House, storica dimora privata nel Gloucestershire. Molte delle scene sono state girate a Bristol, trasformata per l'occasione: per ricreare il Seven Dials Club sono stati usati All Saints Street e Clare Street e gli interni del Barrelhouse pub. Mentre, per Scotland Yard, la scelta è ricaduta su Corn Exchange e Bridewell Street. Il ristorante immaginario Bon Temps, infine, è in realtà The Ox.