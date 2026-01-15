I sette quadranti di Agatha Christie, trama e cast della serie tv

I quadranti di Agatha Christie è un giallo dalla struttura classica: negli scintillanti anni '20, nel cuore della campagna inglese, nella tenuta di Lady Caterham e di sua figlia Lady Brent, soprannominata Bundle, si sta svolgendo una festa in maschera. A organizzarla sono stati i coniugi Coote, due industriali del nord ricchie e arroganti, che hanno affittato la dimora per tre giorni nel tentativo di avviare collaborazioni d’affari con alcuni importanti membri del governo inglese. Mentre Lady Caterham, vedova in preda alle difficoltà finanziarie, non è entusiasta di tutto quel caos, la giovane Bundle ne è felice. Soprattutto, per la presenza dell'affascinante Gerry Wade, compagno d’armi del defunto fratello. Il ragazzo la invita a cena il giorno dopo, per dirle una cosa importante. Tuttavia, il mattino successivo, Gerry non si sveglia. Un fatto stranissimo, dal momento che i suoi colleghi hanno deciso di fargli uno scherzo nascondendo nella sua stanza otto sveglie.