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Grammy Awards 2027, possibile revisione della categoria Asian Pop

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Come riportato da Variety, Harvey Mason jr., CEO dei Grammy Awards, ha dichiarato: “È chiaro dalle numerose conversazioni avute con diverse parti interessate nelle ultime due settimane che, a prescindere dalle nostre intenzioni e dal nostro desiderio di essere ancora più inclusivi, ci sono alcuni artisti in questo settore che ritengono che questa categoria non rappresenti la musica che creano con tanta fatica e nel modo in cui vorrebbero"

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I Grammy Awards potrebbero riconsiderare la nuova categoria Asian Pop. Stando a quanto recentemente ricostruito da Variety, Harvey Mason jr., CEO dei Grammy, starebbe lavorando a una revisione. Mason jr. ha dichiarato: “Ci sono alcuni artisti in questo settore che ritengono che questa categoria non rappresenti la musica che creano con tanta fatica”.

grammy awards, possibili cambiamenti per la categoria asian pop

Dopo l’annuncio dell’introduzione della categoria Asian Pop, i BTS hanno comunicato la volontà di non sottoporre la loro musica alla prossima edizione dei Grammy Awards: “Speriamo che la nostra musica possa essere ascoltata e apprezzata per quello che è, senza essere divisa per regione o lingua”. Poco dopo, Harvey Mason jr. ha pubblicato una lunga lettera sul profilo Instagram dei Grammy Awards dichiarando: ”Mi rattrista sapere che i BTS abbiano scelto di non partecipare al processo dei Grammy Awards quest'anno, ma come creatore di musica, capisco e rispetto la loro decisione”.

 

Ora, Variety ha rivelato che Harvey Mason jr. starebbe lavorando a una possibile revisione della categoria. Il CEO dei Grammy Awards ha dichiarato: “L’organizzazione dei Grammy esiste per servire tutti coloro che lavorano nel mondo della musica, e parte di questo impegno consiste nel garantire che nessuna voce o comunità venga trascurata o fraintesa”.

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Harvey Mason jr. ha proseguito: “È chiaro dalle numerose conversazioni avute con diverse parti interessate nelle ultime due settimane che, a prescindere dalle nostre intenzioni e dal nostro desiderio di essere ancora più inclusivi, ci sono alcuni artisti in questo settore che ritengono che questa categoria non rappresenti la musica che creano con tanta fatica e nel modo in cui vorrebbero. Come musicista, prendo molto a cuore questo aspetto".

 

Infine, Mason jr. ha concluso: “Negli ultimi sei anni, l’Academy ha dimostrato di saper agire con decisione e rapidità per soddisfare le esigenze della nostra comunità musicale. La direzione e il Consiglio di amministrazione si impegnano a collaborare per mantenere questo ritmo di progresso e garantire che i musicisti che intendiamo onorare si sentano veramente visti e ascoltati dalle nostre azioni”.

 

Nel corso degli anni la formazione sudcoreana ha ricevuto ben cinque candidature ai Grammy Awards: Best Music video per Yet To Come, Best Pop Duo/Group Performance per My Universe, Butter e Dynamite, Album of the Years per Music Of The Spheres dei Coldplay.

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