Ariana Grande saluta i fan al live di Londra prima della pausa

La popstar ha concluso l’Eternal Sunshine Tour alla O2 Arena della capitale del Regno Unito, salutando il pubblico tra le lacrime e ringraziando i fan per il sostegno ricevuto. Dopo 41 concerti, la cantante si prepara ora a una pausa dagli impegni pubblici Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiude con la commozione di Ariana Grande l’Eternal Sunshine Tour. Martedì 1° settembre 2026, sul palco della O2 Arena di Londra, la popstar ha salutato il pubblico al termine dell’ultima delle 41 date della tourneè, chiudendo il tutto dopo dieci serate nella capitale britannica. Il tour era partito il 6 giugno da Oakland, in California, e dopo le tappe negli Stati Uniti e a Montreal si è concluso il 1° settembre a Londra, al termine di una residency di dieci serate alla O2 Arena. Davanti al pubblico londinese, Grande ha faticato a trattenere l’emozione.

Grande: “Una delle esperienze più belle della vita” “È stata una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita e voglio solo esprimere la mia gratitudine senza mettermi completamente a piangere”, ha detto l'artista, visibilmente commossa. Poi il ringraziamento ai suoi sostenitori: “Ma davvero, grazie dal profondo del mio cuore. È stato qualcosa di così speciale e conserverò per sempre questo ricordo”. E ancora: “Ho i migliori fan del mondo intero e li ho sempre avuti”. Grande ha dedicato parte del suo discorso anche ai dettagli con cui il pubblico ha accompagnato gli spettacoli, dagli abiti al trucco fino ai messaggi ricevuti durante il tour: “Adoro i vostri outfit, adoro i vostri volti, adoro vedervi, adoro il modo in cui riesco a connettermi con voi. Grazie per tutto il vostro impegno nel rendere tutto questo così speciale. Tutti i vostri messaggi, i vostri costumi, i vostri abiti e il vostro trucco sono semplicemente bellissimi”. Prima di concludere, la cantante ha ribadito quanto sia stato importante condividere il percorso con il pubblico: “Ho amato ogni momento trascorso con voi e voglio assicurarmi di esprimere quanto vi sono grata”. Infine: “Grazie e vi amo tantissimo”. Approfondimento Ariana Grande e Cynthia Erivo, duetto a sorpresa al concerto di Londra

Il tour come esperienza di cambiamento Il saluto arriva alcune settimane dopo che Grande aveva descritto l’Eternal Sunshine Tour come una sorta di esperienza correttiva. Durante un’intervista del 17 agosto a Vosk in the City, aveva spiegato: “Penso che durante il mio ultimo tour non mi trovassi necessariamente nello stesso punto della mia vita e questa volta sono riuscita a essere molto più presente”. La conclusione della tournée coincide inoltre con l’annunciato periodo di pausa dagli impegni pubblici. Il 2 agosto un rappresentante della cantante aveva comunicato che Grande avrebbe ridotto la propria esposizione pubblica dopo la fine del tour. “Non vede l’ora di concludere il tour e terminarlo con una nota positiva, sia in salute sia con felicità, e poi prendersi una pausa che si è ampiamente meritata dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che hanno portato a un’infinita e continua attenzione nei suoi confronti”, aveva dichiarato il rappresentante. Approfondimento Ariana Grande, il backstage del videoclip del nuovo singolo Petal