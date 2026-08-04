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Ariana Grande rompe il silenzio e spiega i motivi della pausa dagli eventi pubblici

Musica
©IPA/Fotogramma

"L’annuncio di ieri non è stato qualcosa di impulsivo. È una decisione che avevo già programmato. L’ho presa in silenzio, molto tempo fa". L'artista rompe il silenzio sulla pausa annunciata in queste ore, scegliendo il palco di Chicago, una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour, per spiegare direttamente ai fan le ragioni della scelta

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"L’annuncio di ieri non è stato qualcosa di impulsivo. È una decisione che avevo già programmato. L’ho presa in silenzio, molto tempo fa". Ariana Grande rompe così il silenzio sulla pausa annunciata in queste ore, scegliendo il palco di Chicago, una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour, per spiegare direttamente ai fan le ragioni della scelta. Al termine di questo viaggio musicale, la pop star si prenderà infatti un periodo di stop dalle attività pubbliche, dopo mesi segnati da un’esposizione mediatica costante e da un’attenzione crescente sul suo aspetto fisico.

Nel frattempo, Grande ha rinunciato anche al musical 'Sunday in the Park with George', che avrebbe dovuto portarla nel 2027 al Barbican di Londra accanto al collega Jonathan Bailey. Una decisione che conferma la volontà dell’artista di ridurre gli impegni e ritrovare un equilibrio lontano dai riflettori. Dal palco, la cantante ha voluto chiarire che la scelta non nasce da un cedimento alla negatività: "Qualunque rumore circoli là fuori, nulla potrà distorcere la mia realtà né essere più reale - o meno reale - dell’amore che condividiamo", ha detto rivolgendosi al suo pubblico. E ha definito l’Eternal Sunshine Tour "una delle esperienze più curative, belle, giuste e speciali" della sua vita.

L'artista sul grande schermo

Chiusa la parentesi live, Grande arriverà sul grande schermo: è nel cast della commedia 'Ti presento i Fotter', quarto capitolo della saga di 'Ti presento i miei', accanto a Ben Stiller e Robert De Niro, atteso nelle sale italiane a novembre.

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