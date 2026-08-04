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Piero Pelù. Rumore dentro, il film sul rocker è in prima tv dal 10 agosto su Sky

Spettacolo

Presentato in anteprima fuori concorso alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, "Piero Pelù. Rumore dentro", racconta un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano. In arrivo su Sky Documentaries lunedì 10 agosto alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand

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Piero Pelù. Rumore dentro, in arrivo su Sky Documentaries lunedì 10 agosto alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, racconta un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano.

Diretto da Francesco Fei, con soggetto e sceneggiatura di Piero Pelù, il film parte da un episodio drammatico: nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico, causato da un errore tecnico nel cambio di cuffie, gli ha provocato un danno permanente al nervo acustico. L’incidente ha portato alla cancellazione di un tour e il “rumore dentro” di Piero è diventato così un’occasione forzata per fermarsi, rigenerarsi e scrivere un nuovo album, Deserti, attraverso una full immersion nel proprio mondo interiore. La famiglia, gli amici, il viaggio e, naturalmente, la musica sono gli elementi intorno ai quali uno dei personaggi più importanti della scena rock italiana ha ritrovato la sua strada. 

nella musica la via per rinascere

Scandito dal viaggio spirituale di Pelù verso il pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera protettrice dei viaggiatori, il cui nome è tatuato su entrambi gli avambracci dell’artista, Piero Pelù. Rumore dentro è una riflessione su oltre quarant’anni vissuti “Off road”, come figura intellettualmente libera e coraggiosa della scena artistica e musicale italiana. Segnato da una forte depressione dopo l’incidente, Pelù trova nella sua musica la via per rinascere. Il film vede anche la presenza di amici e collaboratori di Pelù, la sua famiglia, i Litfiba storici, i suoi amici di tutti i giorni in vesti inaspettate.

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