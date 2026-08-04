Piero Pelù. Rumore dentro, in arrivo su Sky Documentaries lunedì 10 agosto alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, racconta un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano.



Diretto da Francesco Fei, con soggetto e sceneggiatura di Piero Pelù, il film parte da un episodio drammatico: nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico, causato da un errore tecnico nel cambio di cuffie, gli ha provocato un danno permanente al nervo acustico. L’incidente ha portato alla cancellazione di un tour e il “rumore dentro” di Piero è diventato così un’occasione forzata per fermarsi, rigenerarsi e scrivere un nuovo album, Deserti, attraverso una full immersion nel proprio mondo interiore. La famiglia, gli amici, il viaggio e, naturalmente, la musica sono gli elementi intorno ai quali uno dei personaggi più importanti della scena rock italiana ha ritrovato la sua strada.