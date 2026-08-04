La top model e l'attore e regista hanno sfoggiato nuovi anelli all'anulare sinistro mentre passeggiavano in tenuta sportiva per le strade della capitale francese. La loro relazione va avanti dall'autunno del 2023 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gigi Hadid e Bradley Cooper si sono sposati? Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito e, come spesso accade, tocca farsi strada tra gli indizi forniti dai diretti interessati nelle loro apparizioni pubbliche.

In questi primi giorni roventi di agosto la coppia è a Parigi, probabilmente per trascorrere qualche giorno di relax lontano da New York, dove normalmente risiede.

Abiti sportivi, per non attirare l'attenzione, e sorrisi complici. Nulla di nuovo se non fosse per gli anelli sfoggiati dalla coppia, nuovi gioielli che non sono certo sfuggiti agli osservatori e agli apassionati di gossip.

Entrambi li indossano sulla mano sinistra e potrebbero rappresentare un pegno d'amore che segna l'evoluzione della loro relazione che va decisamente sempre più a gonfie vele.

Lo stile coordinato con i nuovi anelli L'anello di lui è una fascia di metallo sottile e lucida, quello di lei è simile nello stile ma sembra fatto di metallo intrecciato.

In ogni caso, in assenza o quasi di altri accessori, i due nuovi anelli di Bradley Cooper e Gigi Hadid non passano inosservati nella loro ultima uscita a Parigi che li vede camminare fianco a fianco, mano nella mano, in tenuta sportiva - forse di ritorno da una sesssione di allenamento.

La top model, infatti, indossa una canotta e dei leggings con le scarpe stringate. Il regista e attore ha il cappellino e le cuffie grandi.

Tutti e due hanno gli occhiali da sole e, tra le mani, una borraccia coordinata. Cooordinati sono anche gli anelli che indossano.

Non ci sono indizi sufficienti per supporre che i due abbiano deciso di sposarsi, a un mese esatto di distanza dalle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, a cui entrambi hanno partecipato.

Tuttavia, i fan della maggiore delle sorelle Hadid sono in attesa di sapere qualcosa di più dalla modella che ogni tanto decide di condividere frammenti della sua vita privata su Instagram dove è seguita da una platea di oltre 73 milioni di follower. Vedi anche Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati. FOTO

Nessun fretta per il matrimonio Sono rarissime le dichiarazioni di Gigi Hadid e Bradley Cooper sulla loro relazione sentimentale che è inziata nel 2023 e che, da allora, va avanti con discrezione.

I due non si nascondono ma cercano di proteggere la loro intimità.

Tutto ciò che sappiamo è quello che vogliono mostrare in pubblico dove appaiono regolarmente insieme mentre vanno a cena a New York, escono con gli amici, si godono del tempo con i rispettivi figli, che restano una priorità per entrambi.

Gigi Hadid e Bradley Cooper stanno bene insieme non vogliono affrettare i tempi del loro amore. Fonti vicine alla coppia hanno riferito a Entertainment Tonight lo scorso settembre che le nozze non erano una priorità.

"Sono felici di come stanno le cose e non si stanno affrettando a fare il passo successivo, ma la loro relazione è seria, ed entrambi vedono un futuro insieme”.

L'ultimo post di Gigi Hadid pubblicato a luglio sui social, che contiene anche scatti della sua permanenza in Europa nella stagione delle sfilate, rivelano la presenza di Cooper accanto a lei. "Joy + Jetlag", ha commentato la modella che in questo momento della sua vita appare felice come non mai. Approfondimento Gigi Hadid parla di Bradley Cooper: "Una storia romantica e felice"