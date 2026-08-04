Luca Argentero lascia Doc - Nelle tue mani (ma la serie continuerà)

Dopo la quarta stagione, in onda a settembre, il medical drama di successo perderà il suo protagonista ma la storia proseguirà (e con una svolta crime) Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le voci di un probabile addio di Luca Argentero ad Andrea Fanti, il medico protagonista di Doc - Nelle tue mani, uno dei personaggi più popolari della carriera televisiva dell'attore torinese, sono reali.

Argentero lascia la produzione e il suo addio allo show, medical drama che ha ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico fin dalla stagione d'esordio, nel 2020, sarà con la stagione quattro, in onda da fine settembre su Rai1.

La conferma della notizia è arrivata da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che ha rilasciato un'intervista a La Stampa nella quale si parla di diversi progetti televisivi, incluso Doc.

Argentero ha deciso di voler approfondire nuovi personaggi e già si sta studiando il passaggio di testimone per il ruolo di protagonista dello show. Doc - Nelle tue mani, infatti, andrà avanti e i vertici della rete hanno già delle idee per il futuro della serie televisiva.

Doc, le novità della stagione 5 Doc - Nelle tue mani proseguirà, con una stagione con Luca Argentero protagonista, seguita da una stagione cinque in cui l'attore lascerà la storia per fare posto a volti nuovi e alcune novità, su tutte, inedite sfumature crime della vicenda, in linea con i gusti del pubblico del piccolo schermo.

Queste le anticipazioni che Ammirati ha fatto sullo show che ha dato ulteriore popolarità ad Argentero, impegnato da qualche tempo con nuove storie (e serie): Motorvalley su Netflix e Avvocato Ligas, serie tv Sky Original (LO SPECIALE), senza contare Nella gioia e nel dolore, a Natale nelle sale, nuovo film di Ferzan Ozpetek che ha puntato sull'attore oltre venti anni fa.

Doc è ora alle prese con decisioni cruciali sulla storia e sul cast e, dal momento che ci sarà un passaggio di testimone, ci si interroga già su chi sarà il nuovo protagonista.

Qualcuno scommette su una donna, dal momento che il remake statunitese dello show ha per protagonista l'attrice Molly Parker. Leggi anche Doc, cosa sapere sapere sul remake americano di Doc - Nelle tue mani