Motorvalley, cast della serie con Luca Argentero e Giulia Michelini da oggi su Netflix
Scopriamo chi sono gli attori e i personaggi che arricchiscono la serie in 6 episodi con cui, a distanza di 10 anni dal film Veloce come il vento, Matteo Rovere torna a raccontare i motori. Da star dello schermo come Argentero e Giovanna Mezzogiorno fino a nuove leve come Caterina Forza, classe 1999 e qui nei panni di Blu, ecco gli interpreti e i loro ruoli, che da oggi 10 febbraio trovate su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)