12/13 ©Webphoto

In questa foto vediamo Luca Argentero nei panni di Arturo, uno dei tre protagonisti della serie. Luca Argentero (Torino, 12 aprile 1978) è un attore, ex modello e personaggio televisivo italiano, laureato in Economia, diventato famoso nel 2003 con il Grande Fratello, ha recitato in numerosi film tra cui Diverso da chi?, Mangia prega ama e Brave ragazze, è protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, ha condotto programmi televisivi come Le Iene e Striscia la notizia.