Giovanna Mezzogiorno: "Sono stata criticata per il mio peso"

““Digitando il nome di Giovanna Mezzogiorno, la prima domanda che veniva fuori era “quanto pesa””. Come conseguenza delle indelicate ricerche su Google, la vincitrice del David di Donatello per la Miglior interpretazione femminile ne La finestra di fronte ha scritto e diretto Unfitting, un cortometraggio di nove minuti che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma in programma tra il 18 e il 29 ottobre. La pellicola, che nel cast schiera Ambra Angiolini e Fabio Volo e nella colonna sonora vanta il brano Il paradiso dei bugiardi di Tiziano Ferro, racconta la storia di un’attrice (interpretata da Carolina Crescentini) alla quale sul set o in tv viene continuamente ricordata l’inadeguatezza della propria figura dopo due gravidanze alle soglie dei cinquant’anni. Come dichiarato da Mezzogiorno in un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’argomento “mi ha riguardata in prima persona. Sono stata molto criticata – non apertamente, non te lo dicono in faccia – quando avevo preso molto peso e non corrispondevo più all’immagine che le persone avevano di me. Ma non è un corto in cui ci si piange addosso, c’è grande ironia, bisogna saper ridere di cose che ci hanno fatto soffrire in passato”. Secondo l'attrice e regista molte donne potrebbero identificarsi nella storia, perché “la maggior parte si è rotta le scatole di essere vincolata a questi modelli di bellezza. Il termine bellezza è opinabile, diciamo che questi modelli di pseudo perfezione fanno sentire la maggioranza delle persone – non tutti siamo modelli – in una condizione di disagio. A molti livelli: sul lavoro, in famiglia, tra amici”.