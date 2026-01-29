Rilasciato il trailer ufficiale di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original. Luca Argentero interpreta Lorenzo Ligas, penalista geniale e cinico del Tribunale di Milano. La serie, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW

La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. A prestargli tutto il suo carisma è Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale.

Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti.” di Gianluca Ferraris (dal 3 marzo in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, migliore amico di Ligas.

La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic il 6 marzo. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

La trama

Luca Argentero è Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.



AVVOCATO LIGAS | Dal 6 marzo 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW