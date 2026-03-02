Io sono vendetta, il cast del film con John Travolta stasera in tv

8/8 ©Getty

Attore statunitense noto per i ruoli intensi e carismatici in TV e al cinema, Christopher Meloni ha raggiunto la fama mondiale interpretando il detective Elliot Stabler in Law & Order: Special Victims Unit, ruolo che ha ripreso nello spin-off Law & Order: Organized Crime. Parallelamente ha dimostrato la sua versatilità in serie come Oz e in diverse commedie e produzioni cinematografiche. Con una carriera lunga oltre trent’anni, è considerato uno dei volti più riconoscibili del crime drama americano.