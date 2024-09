Luca Argentero sbarca su Netflix, l'attore sul set di una nuova serie

L’attore italiano sta lavorando a un nuovo prodotto seriale. La produzione, di cui ancora si sa pochissimo, è comunque già molto attesa dai fan del divo. Aspettando di conoscere il destino di un'ipotetica quarta stagione di “Doc - Nelle tue mani” (la produzione dovrebbe continuare), ora si sta dedicando a uno show che ruota attorno al campionato automobilistico italiano Gran Turismo. Accanto al divo torinese, c’è Caterina Forza, l’attrice che interpreta Nina nella serie tv di Amazon Prime “Prisma”



Dopo Doc - Nelle tue mani, la serie televisiva di genere medical drama di cui è protagonista, Luca Argentero passa a un nuovo prodotto seriale, stavolta non più per la Rai (Doc è trasmessa su Rai 1 dal marzo 2020): per la prossima produzione, infatti, il divo italiano ha scelto Netflix. L’attore diventato celeberrimo grazie a numerosi film e, non da ultimo, per merito del suo ruolo da protagonista in Doc (dove interpreta Andrea Fanti, il primario del reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano, fittizio ospedale di Milano - che invece c’è nella realtà ma si trova a Roma…) sta lavorando a una nuova serie. La produzione, di cui ancora si sa pochissimo, è comunque già molto attesa dai fan di Argentero.

Per cambiare totalmente genere, l’attore torinese di 46 anni si è lasciato alle spalle il camice, preferendo abbracciare un progetto completamente nuovo. In attesa di conoscere il destino di un'ipotetica quarta stagione di Doc - Nelle tue mani (la produzione dovrebbe continuare) la star torinese ha preferito ampliare il suo “portfolio”: reduce da un anno di grandi successi, con tantissime collaborazioni ed enormi risultati professionali (oltre che personali), ora si dedica a uno show che ruota attorno al campionato automobilistico italiano Gran Turismo.

Pare che la nuova serie televisiva arriverà già il prossimo anno sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il regista è Matteo Rovere, lo stesso cineasta che ha firmato Veloce come il vento, il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, anch’esso ispirato al campionato italiano Gran Turismo.



La produzione ha come set l'autodromo del Mugello

La nuova avventura di Luca Argentero sul piccolo schermo vede come set l'autodromo del Mugello, una location che in questi giorni è in piena attività per la produzione dello show. Le riprese dureranno alcune settimane e racconteranno il campionato automobilistico italiano Gran Turismo, partendo proprio dalla celebre valle della Toscana da cui tutto è cominciato. L'autodromo internazionale del Mugello, noto anche come Mugello Circuit, è un circuito automobilistico e motociclistico italiano famoso in tutto il mondo. È situato nel comune di Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze, ed è di proprietà della Ferrari. Il tracciato della pista è lungo 5245 m, e si snoda attraverso 15 curve.

La produzione dello show è iniziata a fine agosto, pochi giorni prima del week-end in cui ha fatto tappa sul circuito toscano il campionato italiano Gran Turismo per il penultimo appuntamento della stagione in corso.



“Location dei vari ciak è il box 16, occupato dalla troupe di Netflix che nel 2025 trasmetterà le sei puntate che verranno girate anche in tutte le altre piste toccate dal campionato. Al lavoro ci sono 70 persone fra operatori, tecnici, trucco e parrucco”, si legge su un recente articolo pubblicato dal quotidiano La Nazione.



Per ora, il titolo di questa nuova serie televisiva è ancora sconosciuto, così come non si hanno dettagli ufficiali relativi al cast.

Accanto ad Argentero, recita Caterina Forza

A essere certa è la presenza di Argentero e di una giovanissima collega, una delle attrici più amate di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): si tratta di Caterina Forza, 23 anni, diventata una vera e propria star grazie alla sua interpretazione di Nina nella serie tv Prisma.

A quanto pare, Luca Argentero (qui in una veste per lui inedita) condividerà il set con Caterina Forza, che sarà la protagonista femminile.

Sembra che lui si calerà nel ruolo del responsabile di un team che ha il compito di suggerire le manovre e dare i consigli giusti al pilota. Sul set, infatti, indossa cuffie ben in vista e continua a dare indicazioni via radio, come riferisce chi l'ha avvistato.

“La trama è ancora top secret, ma durante le riprese nel box, Argentero sembra interpretare il ruolo di responsabile di un team che, con le cuffie in testa, durante una corsa, parla via radio al suo pilota suggerendo le manovre da effettuate in pista”, si legge su La Nazione. Per quanto riguarda Caterina Forza, il suo ruolo non è ancora chiaro ma si rivela decisamente diverso da quelli interpretati fino a questo momento.



