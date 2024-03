3/10 ©Getty

Ambra Angiolini interpreta Claudia, la moglie di Rocco. Conduttrice e attrice, ha esordito in TV quando era solo un'adolescente. A lanciarla verso il successo è stato però Ferzan Özpetek con Saturno Contro, film per il quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d'oro e il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno

