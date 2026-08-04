Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni della seconda stagione

Con la seconda stagione, al via su Canale 5 martedì 4 agosto alle 17.15, ripercorriamo cosa è successo nel finale della prima stagione e le anticipazioni sui nuovi episodi. Tra l'arresto di Kadir, la separazione dei fratelli Eren e le manovre di Akif, la storia riparte da una situazione drammatica, pronta a riservare altri colpi di scena

Martedì 4 agosto, alle 17.15, prende il via la seconda stagione di Tutto per la mia famiglia, la fortunata serie tv turca in onda su Canale 5.

Cos'è successo nella prima stagione

La prima stagione di Tutto per la mia famiglia si è chiusa lunedì 3 agosto, lasciando la famiglia Eren più fragile che mai. Al centro degli ultimi episodi c'è ancora una volta Akif, la cui macchinazione travolge tutti: Kadir viene arrestato con l'accusa di rapina e tentato omicidio, pagando per una colpa che non ha commesso.

Le difficoltà non finiscono qui. Hilmi decide di sfrattare gli Eren, che si ritrovano senza casa proprio mentre affrontano una crisi economica sempre più pesante. Orhan sopravvive alle gravi ferite riportate, ma le sue condizioni gli impediscono di tornare subito al lavoro, privando la famiglia di un altro punto di riferimento.

Schiacciati dai problemi e senza alternative, Orhan e Şengül prendono la decisione più straziante: affidare Asiye, Ömer ed Emel a un istituto, così da garantire ai più piccoli un tetto e un posto sicuro. Il vero colpo di scena, però, arriva sul fronte di Doruk: Tolga gli rivela che è stato Akif a sparare a Erhan e a costruire le prove che hanno incastrato Kadir. Il ragazzo si trova così davanti a una scelta durissima, sospeso tra la lealtà al padre e il desiderio di salvare il fratello della ragazza che ama.