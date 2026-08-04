Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni della seconda stagione

Tutto per la mia famiglia, il finale della prima stagione e le anticipazioni della secondaSerie TV
Con la seconda stagione, al via su Canale 5 martedì 4 agosto alle 17.15, ripercorriamo cosa è successo nel finale della prima stagione e le anticipazioni sui nuovi episodi. Tra l'arresto di Kadir, la separazione dei fratelli Eren e le manovre di Akif, la storia riparte da una situazione drammatica, pronta a riservare altri colpi di scena
Martedì 4 agosto, alle 17.15, prende il via la seconda stagione di Tutto per la mia famiglia, la fortunata serie tv turca in onda su Canale 5.
Cos'è successo nella prima stagione
La prima stagione di Tutto per la mia famiglia si è chiusa lunedì 3 agosto, lasciando la famiglia Eren più fragile che mai. Al centro degli ultimi episodi c'è ancora una volta Akif, la cui macchinazione travolge tutti: Kadir viene arrestato con l'accusa di rapina e tentato omicidio, pagando per una colpa che non ha commesso.
Le difficoltà non finiscono qui. Hilmi decide di sfrattare gli Eren, che si ritrovano senza casa proprio mentre affrontano una crisi economica sempre più pesante. Orhan sopravvive alle gravi ferite riportate, ma le sue condizioni gli impediscono di tornare subito al lavoro, privando la famiglia di un altro punto di riferimento.
Schiacciati dai problemi e senza alternative, Orhan e Şengül prendono la decisione più straziante: affidare Asiye, Ömer ed Emel a un istituto, così da garantire ai più piccoli un tetto e un posto sicuro. Il vero colpo di scena, però, arriva sul fronte di Doruk: Tolga gli rivela che è stato Akif a sparare a Erhan e a costruire le prove che hanno incastrato Kadir. Il ragazzo si trova così davanti a una scelta durissima, sospeso tra la lealtà al padre e il desiderio di salvare il fratello della ragazza che ama.
Le anticipazioni della seconda stagione
La nuova stagione, partita martedì 4 agosto, riprende da una famiglia divisa. Kadir è in prigione, mentre Ömer, Asiye ed Emel cercano di adattarsi alla vita in orfanotrofio, dove le ragazze devono fare i conti con i continui attacchi di Cemile. Şengül chiede ospitalità alla sorella Sermin, mentre Suzan cambia vita: dopo un colloquio andato male, accetta un lavoro come commessa, scontrandosi con le pretese di Harika. Sullo sfondo resta Akif, di nuovo pronto a usare il ricatto come arma.
I nuovi episodi mettono al centro le dinamiche familiari e sentimentali. Il legame tra Doruk e Asiye viene messo alla prova proprio dalle mosse di Akif, mentre per Kadir il carcere diventa un banco di prova in cui dovrà dimostrare la propria innocenza. Nelle settimane successive, Suzan scopre che è stato Ömer a pagare la retta di Harika, mentre Melisa comincia a manifestare gelosia nei confronti di Kadir e Cemile.
Sul fronte della programmazione, i nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 e il sabato e la domenica alle 17.45, per tutta l'estate. Chi non riesce a seguire la diretta può recuperare le puntate in streaming gratuito su Mediaset Infinity, insieme ai contenuti extra dedicati ai protagonisti.