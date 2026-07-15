Dopo nove anni di attesa e un nuovo album, Bruno Mars torna in Italia: The Romantic Tour fa tappa a San Siro per due date. Uno show in cui c’è tutto: Il funk e il soul degli inizi, il pop e il progetto Silk Sonic con Anderson .Paak, e le recenti vibras latinas presenti nell’ultimo album che dà il nome al tour. Due ore di concerto, gli opening di Dj Pee .Wee e Victoria Monét, band eccezionale, fan in visibilio e Bruno Mars in splendida forma: Bruninho è tornato, mette tutti sull’attenti e ricorda come si fa uno show
Quando un artista torna dopo anni di assenza gli interrogativi sono tanti: avrà mai la forza per fare un concerto degno della sua storia? Sarà uno show solo con i classici della sua carriera? E i nuovi brani riusciranno ad integrarsi con quelli del passato? Contestualizzate a Bruno Mars queste domande non sussistono perché, spoiler, a nove anni dal suo ultimo concerto in Italia, l’artista ha solo ribadito una cosa: il leone è tornato a ruggire, e vi spiega come si fa uno show. Con tutto ciò che serve per tornare a casa felici.
Bruno Mars torna a Milano, The Romantic è uno spettacolo
San Siro è gremito di gente, e sono appena le cinque del pomeriggio. Non c’è caldo o afa che tengano: Bruno Mars è più importante. Appena arrivo allo stadio noto un solo colore: il rosso, quel rosso che caratterizza The Romantic, l’album dell’artista hawaiano pubblicato lo scorso febbraio. Rosso delle rose che tante ragazze indossano come coroncina, o semplicemente tra i capelli. Rosso come la passione che porta circa centomila persone a Milano per le due date del tour di Bruno Mars, che torna in Italia a nove anni dall’ultimo concerto. Rosso come la rosa che caratterizza l’apertura dello show, che inizia puntualissimo alle 21.15: Bruno è in chiesa, prega per le persone che lo stanno aspettando allo Stadio e chiede la protezione per riuscire a regalare uno show perfetto e divertente. Poi l’arrivo sul palco di Bruninho: l’inizio è con Risk It all, brano del nuovo album, a cui segue Cha Cha Cha, con l’artista hawaiano che canta, balla e suona le percussioni.
Nuovi successi e classici, con un accenno del brano "La Bamba"
Un concerto che già dai primi brani è un costante crescendo e che fa pensare una sola cosa: nove anni sono tanti, ma ne è valsa la pena aspettare. Eccome. E non sono ancora arrivati i classics di Bruno, che già con i brani di The Romantic già vince su tutti e tutto. Quando infatti l’artista inizia a cantare 24k Magic e Treasure viene giù lo stadio: fuochi d’artificio, Bruno che suona, balla e poi dedica branialle ladies al concerto. Funk, soul, pop: in questo concerto c’è proprio tutto.
C’è la Romantic Cam che inquadra i volti dei fan di Bruno, e gran parte di loro hanno la bandana rossa proprio come lui, ma ci sono anche i momenti in cui tutta l’anima soul di Bruno esce allo scoperto. Un artista instancabile che trova sul palco il suo mondo, fatto di musica e degli insegnamenti dell'unico e solo Marvin Gaye: sì, proprio lui, quell’artista che ha messo le basi per tanti altri cantautori che a lui si sono ispirati, e da cui lo stesso Bruno ha tratto esempio. Il Prince of Soul, scomparso a appena 45 anni nel 1984, per tanti aspetti è stato il padre ispiratore di Bruno Mars che, anche nei suoi concerti, non smette mai di ricordare la sua anima profondamente R&B. Ma ci sono tante vibras latinas, quelle che Bruno ha messo nel suo ultimo album The Romantic, uscito a febbraio 2026. E sono quelle che si sentono anche appena la scaletta del concerto segna l’arrivo di Something Serious: le prime note sono de La Bamba, brano reso celebre soprattutto grazie alla versione di Ritchie Valens. Poi parte il brano di Mars che ancora una volta evidenzia le sue chiare origini portoricane.
Approfondimento
Bruno Mars è tornato, il cantautore pubblica l'album "The Romantic"
Bruno Mars e Anderson .Paak insieme sul palco come Silk Sonic
Il meglio del concerto arriva poco dopo, quando sugli schermi si vedono le immagini iconiche di Bruno Mars e Anderson .Paak come Silk Sonic, duo che con l’album An Evening with Silk Sonic hanno conquistato il mondo. Prima .Paak è alla batteria, poi condivide lo spazio principale del palco, tra brani iconici e anche qualche divertente episodio. Mars e .Paak che fanno a gara su chi ha la voce più potente, con .Paak che per provare a vincere la competizione arriva sul palco con uno spritz gigante. E poco dopo Mars ribatte con una Vespa giocattolo e sciarpa dell’Italia. Battute a parte, questa è sicuramente una delle parti più belle del live, in cui un progetto nato quasi per scherzo ha conquistato il mondo con un solo album, così funky e groovy e con il tocco magico di Bootsy Collins. Tra le immagini viste all'inizio di questa parte dello show ci sono anche quelle dei Grammy Awards, in cui .Paak per definire il successo del duo utilizza l'espressione clean sweep, che di fatto significa "una bella ripulita". Ecco: questa parte del concerto è proprio una vera clean sweep, con tutte le accezioni positive.
Mars al pianoforte per un medley di successi "romantic", poi la chiusura con "Uptown Funk"
Tra intermezzi musicali in cui la band è il tocco magico di questo show, Bruno Mars si riprende la scena con Marry You (e proposte di matrimonio in tutto lo stadio) ma soprattutto quando si siede al pianoforte per suonare e cantare alcuni dei suoi brani storici, tra cui It Will Rain, Talking to the Moon, Grenade, When I Was Your Man, Versace On The Floor.
Dopo un po’ di romanticismo, la chiusura non può che essere ballata: Bruno chiude con Uptown Funk, con pubblico in visibilio e persone felici di aver aspettato a lungo. Se nove anni di assenza vengono ripagati in questo modo, beh: forse non è proprio così male. Bruno Mars è tornato, ma soprattutto insegna a tutti come si fa.
Approfondimento
"An evening with Silk Sonic", primo album del duo Mars e .Paak
La scaletta del concerto
Risk It All
Cha Cha Cha
On My Soul
24k Magic
Treasure
God Was Showing Off
I Just Might
Perm
Why You Wanna Fight?
Oh Girl
I Miss You
You Are Everything
I Want to Be Your Man
Please Me
That’s What I Like
Something Serious
Blast Off
Silk Sonic Intro
777
Fly as Me
Smokin Out The Window
Leave The Door Open
Marry You
Die With a Smile
It Will Rain
Talking to the Moon
Grenade
When I Was Your Man
Versace on the Floor
Locked Out of Heaven
Just the Way You Are
Uptown Funk