Dopo nove anni di attesa e un nuovo album, Bruno Mars torna in Italia: The Romantic Tour fa tappa a San Siro per due date. Uno show in cui c’è tutto: Il funk e il soul degli inizi, il pop e il progetto Silk Sonic con Anderson .Paak, e le recenti vibras latinas presenti nell’ultimo album che dà il nome al tour. Due ore di concerto, gli opening di Dj Pee .Wee e Victoria Monét, band eccezionale, fan in visibilio e Bruno Mars in splendida forma: Bruninho è tornato, mette tutti sull’attenti e ricorda come si fa uno show

Quando un artista torna dopo anni di assenza gli interrogativi sono tanti: avrà mai la forza per fare un concerto degno della sua storia? Sarà uno show solo con i classici della sua carriera? E i nuovi brani riusciranno ad integrarsi con quelli del passato? Contestualizzate a Bruno Mars queste domande non sussistono perché, spoiler, a nove anni dal suo ultimo concerto in Italia, l’artista ha solo ribadito una cosa: il leone è tornato a ruggire, e vi spiega come si fa uno show. Con tutto ciò che serve per tornare a casa felici.

Bruno Mars torna a Milano, The Romantic è uno spettacolo

San Siro è gremito di gente, e sono appena le cinque del pomeriggio. Non c’è caldo o afa che tengano: Bruno Mars è più importante. Appena arrivo allo stadio noto un solo colore: il rosso, quel rosso che caratterizza The Romantic, l’album dell’artista hawaiano pubblicato lo scorso febbraio. Rosso delle rose che tante ragazze indossano come coroncina, o semplicemente tra i capelli. Rosso come la passione che porta circa centomila persone a Milano per le due date del tour di Bruno Mars, che torna in Italia a nove anni dall’ultimo concerto. Rosso come la rosa che caratterizza l’apertura dello show, che inizia puntualissimo alle 21.15: Bruno è in chiesa, prega per le persone che lo stanno aspettando allo Stadio e chiede la protezione per riuscire a regalare uno show perfetto e divertente. Poi l’arrivo sul palco di Bruninho: l’inizio è con Risk It all, brano del nuovo album, a cui segue Cha Cha Cha, con l’artista hawaiano che canta, balla e suona le percussioni.

Nuovi successi e classici, con un accenno del brano "La Bamba"

Un concerto che già dai primi brani è un costante crescendo e che fa pensare una sola cosa: nove anni sono tanti, ma ne è valsa la pena aspettare. Eccome. E non sono ancora arrivati i classics di Bruno, che già con i brani di The Romantic già vince su tutti e tutto. Quando infatti l’artista inizia a cantare 24k Magic e Treasure viene giù lo stadio: fuochi d’artificio, Bruno che suona, balla e poi dedica branialle ladies al concerto. Funk, soul, pop: in questo concerto c’è proprio tutto.

C’è la Romantic Cam che inquadra i volti dei fan di Bruno, e gran parte di loro hanno la bandana rossa proprio come lui, ma ci sono anche i momenti in cui tutta l’anima soul di Bruno esce allo scoperto. Un artista instancabile che trova sul palco il suo mondo, fatto di musica e degli insegnamenti dell'unico e solo Marvin Gaye: sì, proprio lui, quell’artista che ha messo le basi per tanti altri cantautori che a lui si sono ispirati, e da cui lo stesso Bruno ha tratto esempio. Il Prince of Soul, scomparso a appena 45 anni nel 1984, per tanti aspetti è stato il padre ispiratore di Bruno Mars che, anche nei suoi concerti, non smette mai di ricordare la sua anima profondamente R&B. Ma ci sono tante vibras latinas, quelle che Bruno ha messo nel suo ultimo album The Romantic, uscito a febbraio 2026. E sono quelle che si sentono anche appena la scaletta del concerto segna l’arrivo di Something Serious: le prime note sono de La Bamba, brano reso celebre soprattutto grazie alla versione di Ritchie Valens. Poi parte il brano di Mars che ancora una volta evidenzia le sue chiare origini portoricane.