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Bruno Mars, testo e significato del singolo On My Soul che esce oggi

Musica
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Il nuovo brano estratto dall'album The Romantic è una storia di amore e bellezza interiore. L'artista di Honolulu sarà in concerto a Milano i prossimi 14 e 15 luglio

On My Soul è il nuovo singolo di Bruno Mars e la sua intensità, armonica e testuale, continua a confermare l'estetica senza tempo del nuovo album di questo artista globale che si intitola The Romantic (Atlantic Records) e che ha debuttato direttamente alla primo posto della Billboard 200; album per altro pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. E' una bella canzone d'amore ricca di suggestioni, racconta di quanto l'amore sia difficile da trovare e di come vada protetto. Per altro Bruno Mars sarà in concerto a Milano, a San Siro i prossimi 14 e 15 luglio con due date del suo The Romantic Tour.

ON MY SOUL, IL TESTO

Ooh
Oh-oh, oh-oh, oh
Mmm

Baby, we should be together
Love's so hard to find
Break your heart? I would never
Girl, I'd rather die

(Say, baby) I really want ya
(Say, baby) I wanna give you my name
(Say, baby) I'll forever be yours
Every hour, every night, every day

On my soul
I'ma love you like you've never been loved before
On my soul
I'ma love you like you've never been loved before
Put it on anything, put it on everything
On my soul, on my soul

I've traveled all around the world
And now here you are
Turns out you don't need a rocket ship, no
To find your own shooting star

(Say, baby) I really want ya
(Say, baby) I wanna give you my name
(Say, baby) I'll forever be yours
Every hour, every night, every day

On my soul, yeah
I'ma love you like you've never been loved before
On my soul, yeah
I'ma love you like you've never been loved before
Put it on anything, put it on everything
On my soul, on my soul

Oh-oh-oh
I'm tryna live the dream
But I need you on my team
So if you want me like I want you
Let me hear you scream
(Woo-hoo) Oh, woah, woah
(Woo-hoo) Oh, woah-oh
(Woo-hoo) Oh, woah, oh-woah
(Woo-hoo) Yeah, yeah

On my soul, oh
I'ma love you like you've never been loved before
Put it on my soul, ooh
I'ma love you like you've never been loved before
Oh, put it on anything, put it on everything
On my soul, on my soul

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