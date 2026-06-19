Bruno Mars, testo e significato del singolo On My Soul che esce oggi

Il nuovo brano estratto dall'album The Romantic è una storia di amore e bellezza interiore. L'artista di Honolulu sarà in concerto a Milano i prossimi 14 e 15 luglio

On My Soul è il nuovo singolo di Bruno Mars e la sua intensità, armonica e testuale, continua a confermare l'estetica senza tempo del nuovo album di questo artista globale che si intitola The Romantic (Atlantic Records) e che ha debuttato direttamente alla primo posto della Billboard 200; album per altro pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. E' una bella canzone d'amore ricca di suggestioni, racconta di quanto l'amore sia difficile da trovare e di come vada protetto. Per altro Bruno Mars sarà in concerto a Milano, a San Siro i prossimi 14 e 15 luglio con due date del suo The Romantic Tour.