Bad Bunny vince il suo primo Emmy con lo show per il Super Bowl

Una celebrazione della comunità latina

Più che un semplice concerto, l'halftime show è stato concepito come un racconto della quotidianità e dell'identità latina. Accanto a Bad Bunny sono saliti sul palco ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin, mentre la scenografia ha coinvolto persone comuni, piccoli imprenditori e persino un vero matrimonio celebrato durante la performance. “Volevamo celebrare l'umanità, la gioia e il senso di comunità”, aveva spiegato la direttrice creativa Harriet Cuddeford, sottolineando come l'obiettivo fosse mostrare l'autenticità di Benito Martínez Ocasio e rendere protagoniste le persone che rappresentano la cultura latina sul palcoscenico più importante del mondo.