Bad Bunny vince il suo primo Emmy con lo show per il Super Bowl

Il cantante portoricano porta a casa il suo primo riconoscimento televisivo grazie all'halftime show del Super Bowl LX, una performance che ha trasformato il palco più seguito d'America in una celebrazione della cultura latina
The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny ha vinto l'Emmy come Miglior Speciale di Varietà (Live), imponendosi come uno degli eventi televisivi più premiati dell'anno. Lo show ha raccolto complessivamente sette nomination, aggiudicandosi anche i riconoscimenti per direzione musicale, coreografia, missaggio audio, disegno luci, direzione tecnica e regia. Tra i produttori esecutivi figura anche Jay-Z, che conquista così il suo terzo Emmy.
Una celebrazione della comunità latina
Più che un semplice concerto, l'halftime show è stato concepito come un racconto della quotidianità e dell'identità latina. Accanto a Bad Bunny sono saliti sul palco ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin, mentre la scenografia ha coinvolto persone comuni, piccoli imprenditori e persino un vero matrimonio celebrato durante la performance. “Volevamo celebrare l'umanità, la gioia e il senso di comunità”, aveva spiegato la direttrice creativa Harriet Cuddeford, sottolineando come l'obiettivo fosse mostrare l'autenticità di Benito Martínez Ocasio e rendere protagoniste le persone che rappresentano la cultura latina sul palcoscenico più importante del mondo.
Approfondimento
"Cerramos en casa", Bad Bunny conclude il tour mondiale a Porto Rico
©Getty
Grammy Awards 2026, le foto della cerimonia
Trevor Noah ha condotto per la sesta e ultima volta i Grammy Awards. Musica, appelli e omaggi hanno riempito la serata in scena a Los Angeles. Lady Gaga ha proposto una versione rock di 'Abracadabra', Kendrick Lamar è risultato l’artista più premiato, Yungblud ha ricordato Ozzy Osbourne e Lauryn Hill ha fatto ritorno a distanza di ventisette anni dalla vittoria della statuetta Album of the Year. Ecco i momenti salienti della 68esima edizione della cerimonia di premiazione