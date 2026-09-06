JAŸ-Z Londra atto secondo. Al Tottenham Hotspur Stadium il ruggito del Leone Hova tuona con 30 anni di storia di musica, la sua. Le tre decadi di Reasonable Doubt, i venticinque anni di The Blueprint. E non solo. Con lui sul palco Sampha e Dave per sottolineare il legame tra la legacy di JAŸ-Z e la ricchissima scena musicale londinese. Due ore non stop, la celebrazione della cultura afroamericana, New York e i Knicks campioni: la legacy di Shawn Corey Carter è più forte che mai. Il racconto del concerto

Cambiare le regole del gioco e farne di nuove: si può, certo. Ma non è cosa di tutti. Servono talento, visione, caparbietà. Bravura, nel saper cogliere che è il momento giusto, e avere la giusta dose di follia, che ti permette di credere in te stesso quando in pochi lo fanno. Il tempo ti darà ragione, e anche due date sold out al Tottenham Hotspur Stadium: tredici anni dopo il Magna Carter World Tour JAŸ-Z torna a Londra e lascia nuovamente il segno. La città è tutta sua, di nuovo, come se il tempo si fosse fermato. Un’occasione per celebrare due album simbolo della sua storia, Reasonable Doubt e The Blueprint , ma soprattutto la sua immensa legacy musicale, e sottolineare che sì, si possono attraversare più ere, e sempre poter dire qualcosa.

Il secondo atto di JAŸ-Z

Beyoncé ha in mano un rasoio elettrico e sugli spalti dello stadio gli rasa i capelli: è il video che viene proiettato all’inizio del concerto, e che dà ufficialmente il via alle danze. Carter arriva sul palco sulle note di Bam: cappellino di NYC, che toglie soltanto per un istante nel corso delle due ore di musica senza pause, e occhiali scuri onnipresenti. È tutto pronto, si può iniziare. Non c’è molto spazio per dialogare con il pubblico: qui bisogna suonare, e celebrare non solo le origini, ma soprattutto la storia di un artista che dal giorno zero della sua carriera ha sempre saputo dire qualcosa. E potuto, cosa mai scontata, oggi più che mai.

"La mia vita è cambiata trent'anni fa"

“La mia vita è cambiata trent’anni fa” è una delle poche, ma più significative, frasi pronunciate da JAŸ-Z nel corso di questa seconda serata londinese in cui non ci sono solo i brani di Reasonable Doubt e The Blueprint, ma anche di The Black Album e Watch the Throne, joint album di JAŸ-Z e Kanye West uscito nel 2011 e dove spicca No Church In The Wild, brano portato dal vivo sabato sera con Sampha. Primo ospite della serata, accolto dal pubblico con un’ovazione, il cantautore, musicista e produttore discografico britannico originario di Morden, a sud di Londra, sottolinea ancora una volta il forte legame che unisce JAŸ-Z alla scena musicale inglese. La sua voce neo-soul, che fonde R&B alternativo e musica folk dell'Africa occidentale, affiancata alla storia e alle barre di Mr. Carter, creano la versione contemporanea di una delle collaborazioni più significative degli ultimi anni. Non solo Sampha, però: sulle note di Raindance, nella seconda parte dello show, arriva Dave, una dei rapper inglese più interessanti e di talento. Scelte non a caso, quelle di JAŸ-Z: Sampha, infatti, rappresenta il sound soul e R&B moderno di Londra, mentre Dave descrive la contemporaneità della scena rap inglese, quella più amata oggi. Il modo perfetto per unire la storia di uno degli artisti americani più importanti degli ultimi trent’anni alla contemporaneità musicale britannica, in continuo fermento.