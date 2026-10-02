Chi è Bruno Antonio Malatesta, il "Maestro" della presunta setta

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Torino, l’uomo si presentava sul web come esperto di benessere e meditazione e si autoproclamava "il prescelto". 59 anni, è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato

Cinquantanove anni, maestro di yoga e formatore spirituale. Bruno Antonio Malatesta è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Torino nell'ambito dell'indagine denominata "Operazione Asmodeo". L'uomo è accusato di essere a capo di una comunità pseudo-spirituale (considerata una vera e propria setta) con sede ad Almese, nella bassa Val di Susa. Descritto come un “uomo pingue, con gli occhi verdi e ipnotici, i capelli che negli anni sono cresciuti brizzolati, come la barba” ma anche “ipocondriaco, spesso malato, ossessionato dall’idea di passare alla storia per aver creato un gruppo monastico”, stando alla sua biografia ufficiale Malatesta era anche “giudice nazionale CSEN, Maestro Esperto Formatore di yoga, docente di discipline olistiche e bionaturali e operatore di riequilibrio bioenergetico con i cristalli”.